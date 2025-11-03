A- A+

Idosos Prefeitura do Recife realiza Caravana de Direitos 60+ e garante benefícios para mais de 800 idosos Evento pioneiro levou serviços de cidadania e saúde ao Parque Treze de Maio, com foco na inclusão social e na garantia de direitos da população idosa

A Prefeitura do Recife realizou, nesta segunda-feira (3), a primeira edição da Caravana de Direitos 60+, no Parque Treze de Maio, bairro da Boa Vista. A ação, coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, atendeu mais de 800 pessoas idosas e reuniu serviços de cidadania, saúde e orientação jurídica. O evento contou com a presença do prefeito João Campos e dos ministros Wolney Queiroz (Previdência Social) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

Mutirão facilitou acesso ao Benefício de Prestação Continuada

Durante a ação, o público pôde solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de emitir RGs, certidões de nascimento, casamento e óbito, e participar de atividades de saúde.

“Hoje é um dia muito importante, estamos fazendo um mutirão ao lado do ministro Wolney e do ministro Silvio Costa Filho. Quero parabenizar o presidente Lula por estar fazendo essa iniciativa para que as pessoas tenham acesso ao BPC. Com isso, temos o trabalho da Prefeitura: nós mapeamos mais de 800 pessoas que tinham o direito de receber, mas não recebem, e informamos essas pessoas. Fizemos o mutirão junto com o Ministério da Previdência Social para garantir que elas possam acessar. É um direito das pessoas idosas e pessoas com deficiência que tenham uma renda de pelo menos um quarto do salário mínimo per capita e que estejam inscritas no CadÚnico”, afirmou o prefeito João Campos.

O atendimento foi organizado com base nos dados do CadÚnico, permitindo à Prefeitura convocar ativamente, por WhatsApp, os idosos que já cumprem os critérios do benefício.

Parceria ampliou o alcance da ação

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, destacou o caráter inovador da iniciativa.

“É uma ação inovadora da Prefeitura do Recife e o diferencial é fazer uma busca para as pessoas que têm direito. Montamos uma base para poder atendê-los e atualizar a documentação, identidade, CadÚnico e os requisitos para que elas ingressem no BPC. Com isso, elas podem acessar uma renda da Previdência Social, ajudando a cidade e as pessoas que precisam”, disse.

O BPC garante um salário mínimo mensal a pessoas idosas com 65 anos ou mais e renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo.

Serviços e atendimentos no Parque Treze de Maio

O evento também ofereceu terapias integrativas, como ventosaterapia e auriculoterapia, além de orientação jurídica pela OAB-PE e informações sobre prevenção de engasgos com o Conselho Regional de Fonoaudiologia.

Uma equipe do Centro de Referência de Direitos Humanos Margarida Alves (CRDH-MA) esteve presente para registrar denúncias e esclarecer dúvidas. Agentes de direitos humanos apresentaram o programa Viva Mais Cidadania Digital, que deve formar mais de 1.000 pessoas até 2026.

Para o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, a ação reforça o compromisso da cidade com o envelhecimento saudável.

“A Caravana de Direitos 60+ está alinhada às diretrizes da ONU, que declarou esta década como a do envelhecimento saudável. Com essa ação, reafirmamos o compromisso do Recife em liderar a implementação de políticas públicas que assegurem uma vida digna, ativa e saudável à população idosa”, afirmou.

Moradora de Água Fria, Maria José, de 67 anos, destacou a importância da iniciativa.

“Eu já brinquei bastante e utilizei os serviços de saúde. É muito importante ter esses serviços para os idosos, tanto para a saúde física como mental”, relatou.

Serviço

Evento: Primeira Caravana de Direitos 60+

Realização: Prefeitura do Recife - Secretaria de Direitos Humanos e Juventude

Local: Parque Treze de Maio, Boa Vista

Serviços: Solicitação de BPC, emissão de documentos, terapias integrativas, orientação jurídica e ações de saúde

Apoio: Ministério da Previdência Social, INSS, OAB-PE, COMDIR e Conselho Regional de Fonoaudiologia

