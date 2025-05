A- A+

SÃO JOÃO Prefeitura do Recife realiza concurso inédito para eleger a Rainha e o Rei do Milho da pessoa idosa Inscrições seguem até sexta-feira (30), na sede da Prefeitura. Seleção ocorrerá no Compaz Governador Eduardo Campos, no dia 10 de junho, com premiação de R$ 2 mil para cada majestade

Pela primeira vez, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, vai realizar concurso para Rainha e Rei do Milho do São João da Pessoa Idosa.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (30), das 9h às 16h, na sala da Gerência da Pessoa Idosa, no 6º andar do edifício-sede do Executivo municipal.

A seleção será realizada no dia 10 de junho, das 14h às 17h, no Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha.

“Com essa ação, nós reforçamos o nosso compromisso com a pessoa idosa e também com as manifestações culturais tradicionais da nossa região. Sabemos que as diretrizes da ONU definiram esta década como a do envelhecimento saudável. Para nós, promover cultura e lazer é também promover saúde de forma preventiva”, comentou o secretário de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho.

Os vencedores receberão uma premiação no valor de R$ 2 mil cada.

Os grupos de convivência de pessoas idosas, as Instituições de Longa Permanência de Pessoas Idosas (ILPs), os representantes e usuários das Academias da Cidade e outras entidades voltadas para esse público do Recife poderão inscrever uma candidata à Rainha do Milho e um candidato a Rei do Milho.

Os candidatos(as) deverão ter idade igual ou superior a 60 anos, morar na capital pernambucana e fazer parte de alguma dessas entidades.

No ato de inscrição, será preciso preencher uma ficha, assinar um termo de compromisso e apresentar um comprovante de residência do Recife, bem como uma declaração de participação em Grupo de Convivência, ILPIs, Academia da Cidade ou outras entidades voltadas para o segmento da pessoa idosa, sediadas na capital pernambucana. Não será permitida a inscrição de candidato ou candidata que já tenha sido eleito Rei ou Rainha do Carnaval da Pessoa Idosa nos dois últimos anos anteriores a 2025.

Mais informações podem ser obtidas na Gerência da Pessoa Idosa, através dos telefones (81) 3355-8534 ou (81) 99285-1317.

Veja também