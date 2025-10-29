Qua, 29 de Outubro

Cidade

Prefeitura do Recife realiza consulta popular para projeto de revitalização da Guararapes

A iniciativa faz parte do Programa Recife Parcerias, responsável pela estruturação dos projetos de PPPs na capital

Prefeitura do Recife lança projeto de revitalização da Av.GuararapesPrefeitura do Recife lança projeto de revitalização da Av.Guararapes - Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

A Prefeitura do Recife (PCR) registra mais um importante passo no incentivo à moradia no centro da cidade. O Programa Morar no Centro ganha reforços e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento, por meio do Recife Parcerias, trabalha na formulação de uma Parceria Público-Privada (PPP) voltada para revitalização urbana ao longo e em áreas próximas às Avenidas Guararapes e Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio.

Com prazo de vigência contratual de 30 anos, quando celebrado, essa área da cidade terá investimentos superiores a R$ 300 milhões. 

Parte da construção da proposta da PPP inclui consulta pública que segue até o dia 04/11. Para contribuir com sugestões a Prefeitura do Recife disponibiliza todo o material de consulta no site

Nesse espaço fica registrado todo o processo de participação. Parte do processo de escuta realizado pela Prefeitura do Recife incluiu uma audiência pública realizada nesta quarta-feira (29), que contou com a participação de cerca de 70 pessoas. Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer os detalhes da proposta e de esclarecer dúvidas sobre o passo a passo de construção da nova PPP. 

Concluído o processo de escuta e a formatação técnica do projeto, a Prefeitura do Recife submeterá a proposta ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). A partir da devolutiva do TCE, o Executivo Municipal já faz o lançamento de licitação para compra de 14 edificações daquela área, sendo 12 delas destinadas à moradia, significando 873 novas unidades habitacionais.

Imagem do projeto no entorno do Teatro de Santa Isabel, próximo da Praça da República, no bairro de Santo Antônio, no RecifeImagem do projeto no entorno do Teatro de Santa Isabel, próximo da Praça da República, no bairro de Santo Antônio, no Recife - Divulgação/Prefeitura do Recife 

Com a renda das edificações, a prefeitura investirá na requalificação de mais de 140 mil metros quadrados de área pública. Com o avançar do processo de estruturação da PPP, será possível, mais adiante, a realização de atividades de gestão, manutenção, restauração, modernização, conservação e execução de obras ao longo e em áreas próximas à Guararapes e à Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio.

Com o projeto, a PCR objetiva gerar condições urbanísticas voltadas para empreendimentos de habitação de interesse social. 

Imagem do projeto na Av. Martins de Barros (Praça Dezessete), no bairro de Santo Antônio, no RecifeImagem do projeto na Av. Martins de Barros (Praça Dezessete), no bairro de Santo Antônio, no Recife - Divulgação/Prefeitura do Recife

A partir da PPP será possível viabilizar a revitalização urbana da Guararapes e seu entorno, gerando condições para a requalificação da importante área do centro da cidade. O território da concessão compreende à oeste as Pontes da Boa Vista (Ponte de Ferro), Duarte Coelho e Princesa Isabel, à leste com as Pontes 12 de Setembro (Ponte Giratória), Maurício de Nassau e Buarque de Macedo. Ao norte, a área vai da Praça da República, onde se inicia a Avenida Dantas Barreto seguindo todo o seu traçado até a conexão com o novo sistema viário do Cais José Estelita, ao sul da cidade. 

Além de toda a parte de requalificação urbana e paisagística, que terá impacto no entorno de todo esse perímetro, a iniciativa também promoverá a valorização do patrimônio cultural visando a dinamização econômica e inclusão social ao território.

Recife Parcerias

Instituído em 2021, o programa Recife Parcerias tem o objetivo de viabilizar investimentos em equipamentos públicos de forma ágil, melhorar a prestação de serviços públicos para a população e, paralelamente, desonerar os cofres municipais para que sejam alocados em investimentos públicos na cidade.

Atualmente, o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas (PMPPP) abrange uma carteira com oito projetos nos setores de infraestrutura urbana, infraestrutura social e sustentabilidade, com o potencial de viabilizar aproximadamente R$ 18 bilhões em benefícios para o município, via os instrumentos de concessão e parceria público-privada.

Com informações da assessoria de imprensa

