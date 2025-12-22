Prefeitura do Recife realiza entrega da Ponte Giratória nesta terça-feira (23)
A entrega será feita com uma cerimônia às 18h
A Ponte Giratória, que liga o Bairro do Recife ao Bairro de São José, no Centro da capital pernambucana, será entregue nesta terça-feira (23), em solenidade às 18h. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o prefeito do Recife, João Campos, que estará presente no evento, já havia informado que a entrega seria realizada até o Natal.
"Vai ser inaugurada este ano ainda. Então, a gente tinha a previsão de março do ano que vem, mas vai antecipar para fazer a inauguração este ano. A expectativa é ali, talvez no dia do Natal, fazer a inauguração", adiantou Campos em entrevista no último dia 12.
Leia também
• Preço dos itens da ceia de Natal variam em até 270%, de acordo com Procon Recife
• Manifestantes bloqueiam via sentido Recife do Cais do Apolo no final da manhã desta segunda (22)
• Jogos Solidários da Pessoa Idosa reúnem participantes com atividades especiais no Recife
O equipamento histórico e viário data de 1923 e acompanhou os avanços do progresso do Recife.
Inicialmente, a ponte permitia a passagem de grandes embarcações pelo Rio Capibaribe ao girar sobre seu eixo central, sem interromper o tráfego. Por conta do aumento do uso de veículos terrestres, a ponte foi substituída, em 1971, por uma ponte fixa de concreto.
A obra que será entregue nesta terça teve início em 2023 e, segundo o prefeito do Recife, encontrou vários problemas durante a execução.
"É bom explicar também para as pessoas que a obra, se a gente não tivesse feito essa obra, a ponte podia ter caído. Então, só lembrando: estava sendo feita uma obra. Durante a execução dessa obra, ao se quebrar a ponte, foi descoberto um novo problema que não tinha como saber se não quebrasse a ponte", pontuou, destacando que o problema identificado era um erro construtivo da década de 1970.