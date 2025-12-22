A- A+

Recife Prefeitura do Recife realiza entrega da Ponte Giratória nesta terça-feira (23) A entrega será feita com uma cerimônia às 18h

A Ponte Giratória, que liga o Bairro do Recife ao Bairro de São José, no Centro da capital pernambucana, será entregue nesta terça-feira (23), em solenidade às 18h. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o prefeito do Recife, João Campos, que estará presente no evento, já havia informado que a entrega seria realizada até o Natal.

"Vai ser inaugurada este ano ainda. Então, a gente tinha a previsão de março do ano que vem, mas vai antecipar para fazer a inauguração este ano. A expectativa é ali, talvez no dia do Natal, fazer a inauguração", adiantou Campos em entrevista no último dia 12.

O equipamento histórico e viário data de 1923 e acompanhou os avanços do progresso do Recife.

Inicialmente, a ponte permitia a passagem de grandes embarcações pelo Rio Capibaribe ao girar sobre seu eixo central, sem interromper o tráfego. Por conta do aumento do uso de veículos terrestres, a ponte foi substituída, em 1971, por uma ponte fixa de concreto.

A obra que será entregue nesta terça teve início em 2023 e, segundo o prefeito do Recife, encontrou vários problemas durante a execução.

"É bom explicar também para as pessoas que a obra, se a gente não tivesse feito essa obra, a ponte podia ter caído. Então, só lembrando: estava sendo feita uma obra. Durante a execução dessa obra, ao se quebrar a ponte, foi descoberto um novo problema que não tinha como saber se não quebrasse a ponte", pontuou, destacando que o problema identificado era um erro construtivo da década de 1970.

