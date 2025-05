A- A+

DIVERSIDADE Prefeitura do Recife realiza Feijoada da Diversidade com ações de saúde e cultura neste sábado (24) Evento marca Dia Internacional de Combate à LGBTfobia e oferece serviços gratuitos no bairro da Boa Vista, área central da cidade

Em alusão ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, celebrado em 17 de maio, a Prefeitura do Recife realiza, neste sábado (24), das 10h às 14h, a Feijoada da Diversidade no Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+, localizado no bairro da Boa Vista, na área central da cidade.

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, tem como objetivo estreitar os laços entre o poder público e a população LGBTI+, além de ampliar os espaços de escuta e conscientização sobre o enfrentamento ao preconceito.

Durante o evento, serão anunciadas atualizações na Plataforma Municipal de Denúncias LGBTI+, integrante da campanha Recife Sem Preconceito, disponível no site e aplicativo Conecta Recife.

O canal permite o registro de denúncias com base nas leis municipais nº 16.780/2002 e nº 17.025/2004, que proíbem práticas discriminatórias por orientação sexual ou identidade de gênero.

Outro destaque da programação será a inauguração da nova Sala de Inclusão Digital, equipada com 10 computadores doados pelo Instituto de Inovação e Economia Circular (IEC).

O espaço oferecerá, em breve, os cursos de Informática Básica e Mídias Sociais para Empreendedores LGBTI+, em parceria com a Escola Profissionalizante do Recife.

A Feijoada da Diversidade também disponibilizará serviços de saúde e bem-estar. Em parceria com a Secretaria de Saúde do Recife, haverá vacinação contra gripe, hepatite B, tétano e tríplice viral, além de orientações de saúde bucal e distribuição de insumos de prevenção.

Já com apoio da Uninassau e da Escola Profissionalizante do Recife, serão oferecidos atendimentos com fisioterapeuta, cortes de cabelo, sessões de massoterapia e ventosaterapia.

Para completar a programação, será realizada uma oficina de grafitagem com o tema “Expressão urbana como ferramenta de resistência e identidade”.

Mais informações podem ser obtidas pelo perfil da Secretaria no Instagram: @sdhjrecife.



Veja também