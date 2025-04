A- A+

FEIRA Prefeitura do Recife promove Feira de Artesanato neste sábado (26), em Boa Viagem O evento acontece em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, a partir das 16h. Obras de mais de 30 expositores, música ao vivo e gastronomia regional estarão disponíveis ao público

A Feira de Artesanato, promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, irá disponibilizar músicas ao vivo, gastronomia regional e obras de mais de 30 expositores com peças únicas neste sábado (26), a partir das 16h, no Segundo Jardim, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Com a curaria da Crabolando, mestres artesões de várias regiões de Pernambuco e mais de 30 expositores oferecerão presentes apresentando suas obras e técnicas de produção.

Também haverá música ao vivo, espaço infantil e gastronomia regional com a presença do chef César Santos.

"A Feira de Artesanato do Recife é um reconhecimento da Prefeitura a esta atividade que tanto identifica nosso povo, que é o artesanato. E, também, é uma forma de fortalecer nossa cultura, a economia criativa e de ocupar espaços públicos da cidade, como a Orla de Boa Viagem, para promoção de vivências de cultura, lazer e de turismo sustentável", afirmou o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus.

Haverá também um espaço infantil que promoverá, por meio de oficinas e atividades lúdicas, o contato das crianças com o universo do artesanato.

O espaço gastronômico trará comidas típicas, sabores da culinária regional e apresentações culturais com musicais ao vivo de artistas locais.

