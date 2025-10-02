A- A+

CELEBRAÇÃO Prefeitura do Recife realiza Festival da Primavesi no Dia Nacional da Agroecologia Evento celebra a chegada da primavera e homenageia a agrônoma Ana Primavesi com vivências em agroecologia para crianças da rede municipal

No próximo dia 3 de outubro, data em que se celebra o Dia Nacional da Agroecologia, a Prefeitura do Recife realiza o Festival da Primavesi, em homenagem à agrônoma Ana Maria Primavesi, considerada precursora da agroecologia e referência mundial na agricultura orgânica.

O evento, promovido pela Secretaria Executiva de Agricultura Urbana, acontece no Sistema Agroflorestal Urbano e de Compostagem (SAFUC), na sede da Prefeitura, e é voltado para estudantes da rede municipal de ensino.

A programação busca aproximar as crianças da natureza, unindo aprendizado e brincadeira em atividades lúdicas.

Oficinas de geotinta, minhocário, agrofloresta sensorial, plantio, contação de histórias, gincanas e a prática da muvuka — produção de bombas de sementes — fazem parte do roteiro, que acontece nos turnos da manhã (9h às 11h) e da tarde (14h às 16h), com turmas reduzidas de crianças de 2 a 10 anos.

Mais do que celebrar datas simbólicas, como também o Dia Municipal da Agroecologia, o festival reforça valores ligados à sustentabilidade, cooperação e consciência ecológica.

Para a secretária executiva de Agricultura Urbana, Adriana Figueira, a iniciativa é uma forma de despertar vínculos duradouros entre a nova geração e o meio ambiente.

“Ao brincar, plantar, experimentar e se encantar com a terra, elas aprendem sobre agroecologia, mas também constroem uma consciência ambiental que será levada para toda a vida. É uma homenagem a Ana Primavesi e, ao mesmo tempo, um gesto de cuidado com o futuro da nossa cidade”, afirmou.

Estrutura e impacto ambiental

O SAFUC integra mais de 70 espécies agrícolas e florestais, como frutíferas, hortaliças, leguminosas, plantas medicinais e alimentícias não convencionais (PANCs).

Já o sistema de compostagem funciona a partir de resíduos orgânicos recolhidos no edifício-sede da Prefeitura e em mercados públicos da cidade, como o da Encruzilhada e o Cais de Santa Rita.

Desde 2021, o espaço já processou mais de 417 toneladas de resíduos, transformadas em 204 toneladas de composto orgânico.

A ação conta com parceria da Secretaria de Educação e da Secretaria de Projetos Especiais, por meio do programa ProMorar.

A Secretaria Executiva de Agricultura Urbana (SEAU), responsável pela iniciativa, atua na promoção de práticas sustentáveis em áreas públicas e privadas da cidade, fortalecendo a segurança alimentar, a economia solidária e a produção agroecológica de alimentos e ervas medicinais.

Com informações da assessoria de imprensa

