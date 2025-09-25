A- A+

Lazer Prefeitura do Recife realiza Maré Cultural com artesanato e gastronomia em Boa Viagem Evento gratuito reúne cerca de 80 expositores neste sábado (27) e domingo (28), no Segundo Jardim, com atrações culturais e culinária regional

A Maré Cultural chega à orla de Boa Viagem neste fim de semana. O evento promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, vai reunir cerca de 80 expositores de artesanato e gastronomia de quase 30 municípios de Pernambuco. A programação acontece no Segundo Jardim, neste sábado (27), das 15h às 22h, e domingo (28), das 10h às 18h.

Feira valoriza artesanato e economia criativa

Os visitantes vão encontrar bordados de Passira, barro de Tracunhaém, miniaturas de madeira de Ipojuca, rendas de Pesqueira, tapeçarias de Timbi, entre outros produtos. Na gastronomia, opções variam de espetinhos a paellas de frutos do mar.

A média de movimentação financeira da feira é de R$245 mil por edição, contribuindo para fortalecer a economia criativa e gerar renda para os expositores.

De acordo com o secretário de Turismo e Lazer, Thiago Ângelus, o evento fortalece a cidade como destino cultural.

“Com a inclusão do domingo, ampliamos as vendas e mostramos aos turistas a diversidade do nosso estado”, afirmou.

A feira passou a se chamar Maré Cultural em setembro. A escolha remete ao movimento do mar, símbolo de renovação, e reforça a proposta de ser um espaço dinâmico de arte e convivência.

Serviço

Evento: Maré Cultural

Local: Segundo Jardim, Boa Viagem

Data: 27/09 (sábado) – 15h às 22h | 28/09 (domingo) – 10h às 18h

Expositores: cerca de 80 de artesanato e gastronomia

Entrada: gratuita



