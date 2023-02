Prefeitura do Recife realiza mutirão de arboviroses em três bairros neste fim de semana

A- A+

A Prefeitura do Recife promove, neste fim de semana, mais um mutirão de prevenção das arboviroses. Agentes de saúde ambiental e controle de endemias (Asaces) da Secretaria de Saúde municipal deverão visitar 3,2 mil imóveis e pontos estratégicos dos bairros de Água Fria, na Zona Norte, e de Imbiribeira e Cohab, ambos na Zona Sul da cidade. A ação vai acontecer ao longo destes sábado (4) e domingo (5), das 8h às 13h.



Durante o trabalho, os agentes também passarão orientações para a população sobre como evitar a proliferação do Aedes aegypti, que é transmissor da dengue, zika e chikungunya.

No sábado, os profissionais de Vigilância Ambiental do Recife vão visitar 700 imóveis na Cohab; 800 em Água Fria e mil na Imbiribeira. Já no domingo, os agentes irão inspecionar mais 700 locais também na Cohab.



No último Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (Liraa), as áreas escolhidas para as ações apresentaram um maior índice de infestação do mosquito e risco de adoecimento da população, de acordo com indicadores entomológicos e epidemiológicos.

Durante as inspeções, será verificada a existência de criadouros do mosquito Aedes aegypti e a eliminação mecânica dos focos, bem como aplicação de larvicida biológico nos depósitos de água.

Os asaces ainda visitarão outros 20 locais classificados como Pontos Estratégicos, entre eles o Cemitério de Santo Amaro, na Zona Central da cidade. Nesses espaços, os agentes farão eliminação de depósitos que acumulam água, aspirações de alados (mosquitos adultos) e também tratamento químico com inseticida.

Para realizar denúncias de possíveis focos, a Prefeitura do Recife disponibiliza a plataforma Bora Se Cuidar contra o Mosquito no site ou no app Conecta Recife. A ferramenta permite que os moradores do Recife acionem a Vigilância Ambiental de forma rápida e eficiente, utilizando geolocalização. A população ainda pode utilizar a Ouvidoria do SUS, através do telefone 0800 281 1520, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, ou no site da Prefeitura do Recife, em qualquer horário.

Veja também

uso de máscaras Pessoas que se consideram feias são mais propensas a continuar usando máscaras, mostra estudo