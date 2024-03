A- A+

DENGUE Prefeitura do Recife reativa programa "Atende em Casa" para monitorar pacientes com dengue Profissionais de saúde vão acompanhar casos confirmados e suspeitos por meio de ligações

Os cidadãos do Recife que derem entrada nas unidades de saúde com quadros suspeitos ou confirmados de dengue, agora terão acompanhamento contínuo via ligação ou videochamada de médicos e enfermeiros por meio do programa “Atende em Casa”. Idealizado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde do Recife (Sesau), o projeto foi lançado ontem (18), na sede da Saúde Digital do Recife, no Cais do Apolo, local onde os profissionais, responsáveis pelo monitoramento dos pacientes, farão os atendimentos remotos.

De acordo com a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, o objetivo é evitar agravamentos da doença, especialmente em grupos de risco, a exemplo de idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades.

“O período do quarto ao oitavo dia dos primeiros sintomas é o mais crítico. Por isso, tivemos a iniciativa de fazer esse monitoramento ativo, com conforto e comodidade para os pacientes que estão em casa”, explicou a secretária durante o evento de lançamento.

COMO VAI FUNCIONAR?

Para receber o acompanhamento, não é necessário acessar nenhum canal específico, basta manter o contato atualizado junto ao Conecta Recife ou na unidade onde for buscar atendimento. Assim, o paciente sintomático ou doente que der entrada em qualquer unidade de saúde da capital, seja pública ou privada, deverá receber uma ligação com orientações de um profissional de saúde e, em caso de necessidade de assistência presencial, receberá também encaminhamento para unidades da rede. A ligação para os pacientes acontecerão de números telefônicos com os seguintes prefixos: (81) 3355 ou 3208, podendo variar os ramais.

A iniciativa contará com 23 profissionais, entre médicos e enfermeiros, que atuam no Núcleo de Telessaúde da Sesau. O serviço será feito de segunda a sexta, das 7h às 19h. Ao todo, 14 profissionais irão atuar no monitoramento da população em geral e mais nove irão compor um time de especialistas especificamente para as gestantes. Desses, oito são enfermeiros e 15 são médicos.

O sistema conta com a estrutura base do “Atende em Casa” elaborado durante a pandemia de Covid-19, que realizava atendimentos médicos de maneira on-line procurando diminuir o contágio com a circulação dos infectados.

Os atendimentos serão registrados no mesmo prontuário eletrônico utilizado nas unidades básicas, e o registro poderá ser acompanhado pelos usuários no Minha Saúde Conectada, e pelos profissionais no Prontuário em Rede (incluindo o resultado dos exames), ambos disponíveis no Conecta Recife.

AUMENTO DOS CASOS

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Sesau, do começo do ano até a primeira semana de março já foram notificados 1.178 casos suspeitos de arboviroses, sendo 875 casos de dengue. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve aumento de 57,3% dos casos notificados e de 227,7% dos casos prováveis de arboviroses

