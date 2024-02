Compaz garante à Prefeitura do Recife mais alto prêmio de política pública da ONU

Como forma de reconhecimento pela política pública realizada por meio dos Centros Comunitários da Paz (Compaz), a Prefeitura do Recife recebeu, nesta sexta-feira (16), o mais alto prêmio de política pública da Organização das Nações Unidas (ONU).

A iniciativa foi ganhadora do Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas, que contempla ações que atendem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e oferecem excelência no serviço público.

Da sala do Conselho de Segurança da ONU, o prefeito do Recife, João Campos, agradeceu pelo reconhecimento.

“Recebemos o mais alto prêmio de política pública da ONU, que foi dado ao Compaz. E eu falo sobre esse prêmio aqui, na sala do Conselho de Segurança da ONU, local em que são tomadas as decisões mais estratégicas do mundo em relação à segurança. Que bom que o Recife optou pelo caminho certo - o caminho da paz, da igualdade, oportunidade… Que o Compaz siga crescendo no Recife e inspirando tanta gente no Brasil”, afirmou o gestor municipal.