INICIATIVA SOCIAL Prefeitura do Recife recebe premiação da ONU pelo programa do Compaz Reconhecimento acontecerá por meio do Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas

Responsáveis por oferecer práticas esportivas, culturais e educacionais em áreas periféricas do Recife, os equipamentos do Compaz (Centros Comunitários da Paz) receberão o Prêmio de Serviço Público da Organização das Nações Unidas (ONU).

A honraria será entregue ao prefeito da Cidade, João Campos, em reconhecimento pelo serviço prestado pelo Compaz como programa de excelência no serviço público. A iniciativa foi reconhecida como a que melhor contempla os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Para receber o prêmio, João Campos viaja nesta quarta-feira (14), para Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde acontecerá a premiação da ONU.

"Nossa cidade do Recife já conta com dois prêmios na ONU, conquistados durante a nossa gestão. Um é pelo Programa Parceria, de construção de encostas e outras intervenções, e o outro é pelo Compaz, que foi premiado na pandemia e a gente não pôde receber antes. Então, estamos indo para a sede geral da ONU, em Nova Iorque", afirmou João Campos.

O reconhecimento internacional se enquadra nos requisitos da Agenda 2030 da ONU, plano de ação global das Nações Unidas criado para ajudar a erradicar a pobreza e promover vida dentro das condições oferecidas pelo planeta.

Além da entrega do prêmio da ONU, o prefeito João Campos também participará, na manhã da próxima sexta-feira (16), de uma reunião de caráter técnico para apresentar políticas do Recife alinhadas ao tema da justiça social.

Além de falar sobre a Capital pernambucana, o gestor municipal também deverá detalhar as políticas e ações do Compaz; ProMorar; E.I.T.A! Recife; e do Embarque Digital para os membros do Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais (UN-DESA).

Já no período da tarde, João Campos participará de um diálogo bilateral com o secretário-geral adjunto para Desenvolvimento Econômico da UN-DESA, Navid Hanif. Em seguida, também ocorrerá um diálogo bilateral com a vice-diretora de Inovação em Governos da Bloomberg Philanthropies, Brooke Smith.

O objetivo será discutir sobre inovação em governos locais que a instituição apoia, além dos editais para replicação e financiamento de políticas que devem ser abertos através da Bloomberg Idea Exchange.



