A- A+

AGOSTO DOURADO Prefeitura do Recife recolhe potes de vidro para armazenamento de leite materno Iniciativa marca atividades do Agosto Dourado, mês de luta pelo incentivo à amamentação

Com o objetivo de incentivar a amamentação, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMAS), promove neste mês uma campanha de arrecadação de potes de vidro para armazenamento adequado de leite materno.

A iniciativa faz parte das atividades desenvolvidas pela gestão municipal em comemoração ao mês da Primeira Infância e ao Agosto Dourado, marcando a luta pelo incentivo à amamentação.

As embalagens doadas precisam ser de vidro e possuir tampa rosqueável de plástico, a exemplo dos potes de café solúvel. O requisito se deve à resistência desse tipo de recipiente aos processos de esterilização necessários para o armazenamento de leite materno.

“Essa ação, além de incentivar uma vida mais saudável para as crianças, prioriza também o descarte correto dos potes de vidro. Estamos promovendo sensibilização ambiental e fortalecendo o conhecimento sobre a amamentação”, afirmou o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Oscar Barreto.

O material doado poderá ser entregue no Econúcleo do Parque da Jaqueira, na Zona Norte, de quinta a domingo, das 9h às 16h, até o dia 27 de agosto.

No final do mês os potes serão entregues à Secretaria de Saúde e encaminhados para o Banco de Leite Humano da Maternidade Bandeira Filho, em Afogados, e postos de coleta de leite humano nas maternidades Barros Lima, em Casa Amarela, e Arnaldo Marques, no Ibura.

Veja também

CRIME Em Porto de Galinhas, pousada é flagrada realizando o furto energia elétrica