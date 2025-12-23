A- A+

Prefeitura do Recife reinaugura a Ponte Giratória após mais de dois anos de interdição A Ponte 12 de Setembro, nome oficial, conecta o Bairro do Recife ao de São José e teve um custo total para a requalificação de R$ 21 milhões

A Prefeitura do Recife reinaugurou a Ponte 12 de Setembro, conhecida como Ponte Giratória, nesta terça-feira (23). A interdição completa do local que conecta o Bairro do Recife ao de São José para obras de requalificação teve uma duração de mais de dois anos.

O prefeito João Campos ressaltou a obra de requalificação da Ponte Giratória. O gestor rebateu as críticas pela demora para entrega da obra.

“Entrega [feita] antes do Natal. Sei que algumas pessoas duvidaram e até torceram contra, mas hoje a promessa está realizada. Estamos falando de uma recuperação estrutural extremamente desafiadora. Se não tivesse feito essa obra, a ponte teria caído.”

O prefeito reforçou que o período até a entrega da Ponte Giratória foi importante para garantir a segurança e que não está preocupado em tomar decisões difíceis, pois não iria aceitar “que qualquer pessoa da cidade andasse por uma ponte que tivesse risco de cair”.

“Quando fui eleito e reeleito, tenho certeza que ninguém me escolheu para tomar decisões fáceis, para fazer aquilo que é conveniente. Eu estou aqui para fazer o que deve ser feito. Eu estou preocupado em fazer o que é certo. Eu jamais permitiria que qualquer pessoa da cidade andasse por cima de uma ponte que tivesse risco de cair. Fizemos o dever de casa e agora ela está aberta”, completou.



A Ponte Giratória passou por diversos problemas durante a execução. A gestão municipal identificou um erro construtivo da década de 1970.

Em 2023, a previsão inicial de custos para a intervenção foi de R$ 9,4 milhões. Esse número aumentou em razão das intervenções necessárias e teve a conclusão em R$ 21 milhões.

Como fica o trânsito?

O retorno da Ponte Giratória estava sendo aguardada pelos recifenses que circulam pela área central da cidade. A estrutura é fundamental para conectar a Zona Sul com o Bairro do Recife.

Durante a obra de requalificação da Ponte Giratória, a região no entorno recebeu dois novos equipamentos que aumentaram a circulação de pessoas e veículos. O Novotel Recife Marina e o Recife Expo Center foram inaugurados no ano passado.

Os veículos que vêm pelo Cais de Santa Rita em direção ao Bairro do Recife terão duas opções: a primeira é seguir em frente pela Ponte Giratória e pela Avenida Alfredo Lisboa. A segunda é fazer o giro à esquerda na Avenida Martins de Barros e acessar a ponte Maurício de Nassau.

Já a opção para quem circula pelo Cais da Alfândega ou Rua Madre de Deus é pegar a Ponte Giratória para ir à Zona Sul ou Zona Oeste, seguir pela Avenida Martins de Barros e fazer o retorno antes da Avenida Nossa Senhora do Carmo e ir pelo Cais de Santa Rita.

A Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) informou que terá agentes de orientadores no entorno para dinamizar o trânsito e garantir segurança viária para os pedestres e condutores.

A Ponte Giratória segue com duas faixas nos dois sentidos. A mudança na nova versão é que o sentido Bairro do Recife- Zona Sul/Oeste se transforma em uma faixa no final para permitir um giro livre à direita.

"Não vai ser igual o que era antes da ponte ser fechada. Toda a circulação viária foi transformada. Fizemos um projeto para aumentar a capacidade, feito em sintonia com a chegada do Centro de Convenções. Isso muda a dinâmica da cidade e agora tem um formato diferente de circulação", completou João Campos.

Números da Ponte Giratória

A Ponte Giratória tem uma extensão total de 195 metros com cinco vãos. É formada por um tabuleiro único, contínuo, com seção transversal tipo caixão ao longo de toda a sua extensão, possui transversinas e altura variável em cada apoio.

Transversalmente, a ponte tem uma largura total de 22 metros, ambos os lados contemplam um passeio de pedestres de 3 metros no lado norte e 2 metros no lado sul, duas faixas de rolamento em torno de 4 metros e guarda-rodas de 0,2 metro em cada passeio.



