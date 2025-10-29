A- A+

Cuidado animal Prefeitura do Recife resgata cavalos em operação contra maus-tratos aos animais Ao todo, 13 equinos foram encaminhados ao Centro de Vigilância Ambiental do Recife (CVA), onde passarão por exames e receberão cuidados veterinários

A Prefeitura do Recife (PCR) resgatou 13 cavalos que estavam sofrendo maus-tratos ou em situação de risco nas ruas da cidade. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (29) em vias públicas nos bairros de Engenho do Meio, Areias, Cabanga e Caxangá, todos na Zona Oeste da capital pernambucana.

Na ocasião, os animais foram avaliados por médicos veterinários do município, que constataram sinais de maus-tratos nos equinos e adotaram os protocolos de cuidados necessários.

Após o resgate, os equinos foram encaminhados ao Centro de Vigilância Ambiental (CVA), onde passarão por exames e receberão demais cuidados veterinários.

O secretário executivo de Proteção e Defesa dos Animais do Recife, Luís dos Anjos, reforçou que a operação tem como missão proteger os animais e garantir mais segurança nas ruas da capital pernambucana.

“Essa operação faz parte de um esforço contínuo da Prefeitura do Recife para garantir o bem-estar dos animais e, principalmente, a segurança nas vias. Os cavalos resgatados hoje receberão cuidados e, em breve, serão adotados e transferidos para área onde possam viver de maneira adequada. A retirada de equinos em situação de risco ou maus-tratos é uma ação concreta dentro do nosso plano de transição para o fim das carroças em 2026. É uma mudança que exige responsabilidade e ação”, frisou o secretário.

Os tutores têm um prazo de 15 dias para reaver o animal, com a apresentação dos documentos que comprovem a existência de uma área rural fora do município, entre outros requisitos.

Caso contrário, os animais são colocados para adoção, sendo obrigatório que o adotante possua uma área rural fora do Recife, além de demais exigências.



A operação foi conduzida pelo Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais, em parceria com a Secretaria Executiva de Controle Urbano do Recife, o Centro de Vigilância Ambiental (CVA), a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e a Guarda Municipal.

Veja também