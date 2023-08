A- A+

MORADIA Prefeitura do Recife sorteia primeiros apartamentos dos habitacionais Encanta Moça 1 e 2 Construção garantirá moradia digna para famílias que hoje estão em palafitas e no auxílio-moradia

Esperados por 600 famílias da capital pernambucana, os habitacionais Encanta Moça 1 e 2, construídos no bairro do Pina pela Prefeitura do Recife em parceria com o Governo Federal, ganharam nesta terça-feira (22) a definição dos seus primeiros moradores.

Por meio de um sorteio, a gestão municipal selecionou as 300 famílias que vão morar no Encanta Moça 1. A obra, que será entregue em breve, garantirá moradia digna para pessoas que atualmente moram em condições precárias nas proximidades dos conjuntos.

“Hoje é um dia muito importante e emocionante para quem vai morar no habitacional Encanta Moça. A gente já tinha uma lista com 600 famílias que tinham direito, que hoje estão em palafitas e no auxílio-moradia, e que já foram selecionadas pela Prefeitura do Recife e pela Caixa Econômica Federal para morar no habitacional”, afirmou o prefeito João Campos.

Uma nova etapa do sorteio será realizada amanhã no Convento São Félix Cantalice, no Pina, sob a responsabilidade da Autarquia de Urbanização do Recife (URB). Na ocasião serão conhecidas as outras 300 famílias que vão residir no Encanta Moça 2.

“Um dia de muita emoção, onde ali tem a garantia e a certeza de qual é o número de seu apartamento, onde é que você vai morar e construir a sua família. Hoje foi o primeiro sorteio, com 300 unidades, e amanhã a gente sorteia mais 300 unidades”, completou o gestor municipal.

A construção do habitacional beneficiará 360 famílias provenientes das palafitas do Rio Pina; 124 que hoje ocupam áreas não edificáveis na região beneficiada pelo projeto de urbanização; e 116 famílias afetadas pela construção da Via Mangue.

A seleção foi realizada a partir do cadastro feito pelas equipes da Prefeitura. Em seguida, a Caixa Econômica Federal avaliou o perfil dos moradores para confirmar que eles se encaixam nos critérios do programa Minha Casa Minha Vida. Nenhum dos beneficiários precisará pagar pelo direito de ocupar os apartamentos.

O terreno onde o habitacional foi construído foi desapropriado pelo Governo do Estado em 2013, na gestão do ex-governador Eduardo Campos, e cedido ao Município do Recife.

Sorteio foi celebrado pelos futuros moradores do residencial

Com 44 anos, Edílson João dos Santos Nascimento foi um dos primeiros sorteados.

“Hoje eu moro de aluguel na beira do rio e estou muito feliz por ganhar o apartamento. Tenho dois filhos e todos vão morar comigo lá”, comemorou.

Os habitacionais ficam às margens da Via Mangue. Cada um tem 300 unidades divididas em 7 blocos de 40 mais um bloco de 20. Os 600 apartamentos têm área de 44,5m2, com sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço.

Os moradores contarão também com parque infantil e área de lazer. A transferência das famílias beneficiadas começará nas próximas semanas, com apoio da Prefeitura, que também entregará os títulos de propriedade.

Um trabalho social que inclui orientações sobre gestão condominial e adaptação à nova morada está sendo feito pela equipe da URB.

“Após o sorteio, vamos enviar a lista para a Caixa, Celpe e Compesa, para em seguida iniciar a assinatura dos contratos dos moradores. É bom lembrar que as pessoas que têm algum tipo de deficiência receberão apartamentos no térreo”, destacou a diretora de Integração Urbanística da URB, Tercília Vila Nova.

