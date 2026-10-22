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Prefeitura do Recife suspende temporariamente alguns serviços digitais

Medida é preventiva e segue orientações do governo federal diante de vulnerabilidades que podem comprometer o sistema

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Conecta Recife Web, Portal da Transparência, Recife em Dia, Portal de Compras estão na lista dos serviços suspensosConecta Recife Web, Portal da Transparência, Recife em Dia, Portal de Compras estão na lista dos serviços suspensos - Foto: ReproduçãoHélia Scheppa/PCR

A prefeitura do Recife informa que suspenderá o funcionamento de alguns serviços digitais temporariamente, conforme orientações dos órgãos de segurança cibernética do governo federal.

A medida é preventiva e ocorre em razão da identificação de vulnerabilidades críticas que afetam sistemas utilizados por instituições públicas em diferentes países. 

Entre serviços afetados estsão o Portal da Transparência, o Conecta Recife Web, o Recife em Dia, o Portal de Compras, os sistemas de Licenciamento e Agenda, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e o Diário Oficial do Município.

Segundo a prefeitura, as equipes técnicas da Empresa Municipal de Informática (Emprel) já trabalham para garantir o restabelecimento gradual dos serviços, com a maior brevidade possível.

A prefeitura também reforça que a decisão tem como prioridade proteger os dados dos cidadãos, preservar a integridade dos sistemas e assegurar a continuidade dos serviços públicos com segurança, evitando prejuízos à população a longo prazo.

Diversos sites oficiais no Brasil também estão suspensos temporariamente em decorrência à suposta vulnerabilidade encontrada nos sites que utilizam o sistema de gerenciamento de conteúdos PHP, sigla em inglês para Hypertext Preprocessor. O problema pode permitir que invasores comprometam o funcionamento e a segurança dos dados dos sites. 

*Com informações da assessoria de imprensa

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