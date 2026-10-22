A- A+

DIGITAL Prefeitura do Recife suspende temporariamente alguns serviços digitais Medida é preventiva e segue orientações do governo federal diante de vulnerabilidades que podem comprometer o sistema

A prefeitura do Recife informa que suspenderá o funcionamento de alguns serviços digitais temporariamente, conforme orientações dos órgãos de segurança cibernética do governo federal.

A medida é preventiva e ocorre em razão da identificação de vulnerabilidades críticas que afetam sistemas utilizados por instituições públicas em diferentes países.

Entre serviços afetados estsão o Portal da Transparência, o Conecta Recife Web, o Recife em Dia, o Portal de Compras, os sistemas de Licenciamento e Agenda, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e o Diário Oficial do Município.



Segundo a prefeitura, as equipes técnicas da Empresa Municipal de Informática (Emprel) já trabalham para garantir o restabelecimento gradual dos serviços, com a maior brevidade possível.

A prefeitura também reforça que a decisão tem como prioridade proteger os dados dos cidadãos, preservar a integridade dos sistemas e assegurar a continuidade dos serviços públicos com segurança, evitando prejuízos à população a longo prazo.

Diversos sites oficiais no Brasil também estão suspensos temporariamente em decorrência à suposta vulnerabilidade encontrada nos sites que utilizam o sistema de gerenciamento de conteúdos PHP, sigla em inglês para Hypertext Preprocessor. O problema pode permitir que invasores comprometam o funcionamento e a segurança dos dados dos sites.



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também