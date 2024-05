A- A+

FERIADO Prefeitura do Recife transfere ponto facultativo de Corpus Christi para sexta-feira (31) Na quinta-feira (30), haverá expediente normal nos órgãos da administração direta e indireta

A Prefeitura do Recife transferiu o ponto facultativo de Corpus Christi para a sexta-feira, 31 de maio. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Município, nesta terça-feira (28).

Celebrado neste ano na quinta-feira (30), Corpus Christi é considerado ponto facultativo e não feriado nacional, de acordo com o calendário oficial do Governo Federal.

No comunicado, a Prefeitura do Recife informou que, na quinta-feira (30), haverá expediente normal nos órgãos da administração direta e indireta municipal.

Já na sexta-feira (31), funcionarão somente os serviços considerados indispensáveis.



Governo de Pernambuco

O Governo de Pernambuco transferiu o ponto facultativo de Corpus Christi para 21 de junho. Com a mudança adotada, o expediente desta quinta-feira (30) será normal nos órgãos e entidades da administração estadual.



Em 21 junho, sexta-feira que antecede o feriado de São João (24), apenas serviços indispensáveis estarão em funcionamento.

