Prefeitura do Recife vai contratar mais 200 profissionais para a Rede Municipal de ensino

Mais 200 novos profissionais serão contratados para a Rede Municipal de ensino do Recife. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, João Campos, na noite de terça-feira (30). Os novos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs) terão a função de oferecer suporte nas creches, contribuindo para o desenvolvimento dos pequenos estudantes.

Segundo dados da prefeitura, a capital pernambucana conta atualmente com cerca de 500 desses profssionais, sendo que, no último sábado (26), foram convocados mais 109. Com a nova contratação, portanto, a rede municipal passará a ter cerca de 800 ADIs.



“Só em fevereiro a gente vai inaugurar quatro novas creches na cidade para cumprir com aquela meta de dobrar o número de vagas de creches em quatro anos. São mais 200 novos profissionais para trabalhar na nossa rede. A educação se faz com muita coisa, mas, principalmente, com aluno em sala de aula, uma boa estrutura educacional e trabalhadores da educação preparados, animados e dispostos a fazer o que há de mais nobre em uma sociedade, que é ensinar”, destacou João Campos.

Até o final deste ano, a meta, para reduzir o déficit, é de criar 6,5 mil novas vagas, dobrando a oferta atual. Nos últimos dois anos, a Rede Municipal de ensino do Recife registrou um aumento de aproximadamente 90% no número de vagas em creches, passando de 6.439 no início da gestão, no final de 2020, para 12.160 vagas previstas para o ano letivo de 2024.



A contratação de ADIs faz parte do Programa Infância na Creche, que está investindo cerca de R$ 150 milhões ao longo de quatro anos.

