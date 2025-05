Prefeitura do Recife vai disponibilizar estratégias de prevenção contra ISTs nos sábados de maio

A- A+

A Prefeitura do Recife, em parceria com a Secretaria da Saúde do Recife (Sesau), vai oferecer a estratégia PrEPara a Prevenção! durante todos os sábados do mês de maio.

A iniciativa estará disponível nos Serviços de Atendimento Especializado (SAE) das policlínicas Lessa de Andrade (Madalena) e Gouveia de Barros (funcionando temporariamente na Policlínica Waldemar de Oliveira, em Santo Amaro), nas policlínicas Clementino Fraga (Vasco da Gama) e Salomão Kelner (Água Fria), e na USF+ Guilherme Robalinho (Pina). Não há a necessidade de agendamento prévio.

O intuito da ação é ampliar o acesso da população à profilaxia PrEP, ou seja, o método de prevenção à Aids que consiste na tomada de comprimidos orais, durante um determinado período anterior à relação sexual, reduzindo o risco de se infectar.

Ela também vai permitir o diagnóstico e o tratamento de outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de oferecer insumos como preservativos internos e externos e gel íntimo lubrificante.

Os interessados poderão realizar uma testagem rápida, cujo resultado sai em até 20 minutos. Em caso positivo, o usuário é acolhido no próprio local ou encaminhado para um serviço de referência para dar seguimento ao tratamento adequado.

“É importante que todas as pessoas sexualmente ativas procurem manter uma rotina regular de testagens, bem como o uso de preservativos, mesmo quem já utiliza a PrEP", afirma o coordenador do Setor da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Airles Ribeiro.

"Vale salientar que as camisinhas continuam sendo uma das maneiras mais eficazes de evitar o HIV e outras ISTs, interrompendo o ciclo de transmissão e reforçando o cuidado”, completou.

Para participar, basta ser residente do Recife, maior de 14 anos para a testagem ou 16 anos para o uso da PrEP.

De segunda a sexta-feira, o PrEP também está disponível no SAE da Policlínica Lessa de Andrade e no SAE da Policlínica Gouveia de Barros, das 8h às 16h.

O acolhimento e o atendimento são realizados por uma equipe multiprofissional, composta por enfermagem, farmacêuticos, psicólogos e assistentes sociais.

Confira a programação do PrEPara a Prevenção! em maio:

03/05 - SAE Lessa de Andrade: Estr. dos Remédios, 2416 – Madalena (8h às 17h)

10/05 - Policlínica Clementino Fraga: R. Japaratuba, 260 - Vasco da Gama (8h às 17h)

17/05 - SAE Gouveia de Barros (temporariamente funcionando da Policlínica Waldemar de Oliveira): Rua do Pombal, 115 - Santo Amaro (8h às 16h)

24/05 - USF+ Guilherme Robalinho: R. do Patrocínio, 264 – Pina (8h às 17h)

31/05 - Policlínica Salomão Kelner: Estrada Velha de Água Fria, Água Fria (8h às 17h)



