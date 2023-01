A- A+

Recife Passarela do Pina será transformada em biblioteca digital e sala de estudo Inspirada numa experiência de sucesso realizada no México, a intervenção vai transformar o equipamento degradado pelo vandalismo num espaço voltado para educação, inclusão e lazer

A passarela do Pina, localizada na avenida Herculano Bandeira, na Zona Sul do Recife, será transformada em uma biblioteca digital e sala de estudo da rede Compaz. O projeto terá investimento de mais de R$ 2 milhões e pretende revitalizar a estrutura que ficou sem uso devido a atos de vandalismo. O anúncio do projeto foi feito pelo prefeito do Recife, João Campos, neste sábado (14).

“Vamos transformar a passarela numa biblioteca e numa sala de estudo da rede Compaz. A gente conseguiu encontrar uma solução viária para a travessia, através de faixas de pedestres, sem precisar usar a passarela. Como ela já era um ativo da cidade, a gente entendeu que era melhor usá-la com outra finalidade, criando mais uma área de biblioteca. Muito em breve as obras começam e a população vai poder usar esse equipamento público, que estava sem uso, para estudar e ler”, afirma o prefeito João Campos.

Com as obras, a área de travessia dos pedestres será convertida em uma ampla sala de estudos, uma biblioteca digital, que oferecerá acesso gratuito a computadores para a comunidade.

“A decisão de implantar um centro de estudos foi baseada também na presença de varias escolas e entidades de ensino no entorno, bem como a ausência de equipamentos de lazer para crianças nessas imediações”, acrescenta a secretária de Infraestrutura e presidente da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), Marília Dantas.

Biblioteca digital no Pina (Foto: Divulgação/PCR)

Inspiração mexicana

O projeto foi inspirado na biblioteca da Praça da Colônia Álvaro Obregón, em Iztapalapa, no México, construída a partir da estrutura de um Boeing 737-200 que passou um tempo abandonado no cemitério de aviões do Aeroporto Internacional da Cidade do México.

No projeto, as escadas rolantes que davam acesso à passarela serão retiradas, o que abrirá espaço para a criação de espaços de convivência no entorno. Haverá duas praças, uma destinada ao público infantil e a outra projetada para ser um espaço livre que abrigue eventos e atividades variadas.

O projeto vai reaproveitar ao máximo a estrutura existente e preservar a identidade visual da passarela, mas trará mudanças com a requalificação dos painéis de alumínio e fechamentos de vidro. A acessibilidade será garantida com a colocação de plataforma elevatória e as atuais escadas para pedestres serão mantidas.

