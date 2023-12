A- A+

Recife Prefeitura do Recife vai urbanizar a Comunidade Roque Santeiro com Parque Linear Os antigos moradores da comunidade foram beneficiados com apartamentos no conjunto habitacional Sérgio Loreto

Anunciado pelo prefeito João Campos (PSB) durante a entrega dos 224 apartamentos do habitacional Sérgio Loreto na última terça-feira (26), a Prefeitura do Recife vai transformar a área antes ocupada por palafitas e outras habitações inadequadas na Comunidade Roque Santeiro, nos Coelhos, em um Parque Linear. O edital de licitação para as obras de urbanização será publicado no Diário Oficial do Município (DOM) até o final desta semana, informou a rpefeitura

A ideia do projeto é contar com um investimento público ao máximo em R$ 10,3 milhões. A promessa é de implementar equipamentos como mirante, pista de cooper, ciclovia, equipamentos de ginástica, parques infantis, áreas para contemplação, convívio e food trucks.

A Praça Miguel de Cervantes também será integrada ao projeto do Parque Linear. A ideia é tornar o ambiente um espaço de lazer para residentes, visitantes e trabalhadores da região. O plano tem algumas referências nacionais e internacionais como Bukit Chermin Boardwalk (Singapura), Rio Cheonggyecheon (Seul), Oasis Park Boardwalk (Nova York) e Teneriffe River Walk (Brisbane); nacionais como Parque das Águas (Cuiabá) e locais como o Projeto Parque Capibaribe.

“Com a transferência dos moradores para o habitacional Sérgio Loreto, vamos agora mudar a cara da margem do rio, onde eles moravam precariamente. A área vai receber áreas recreativas para jovens e crianças com playgrounds e mobiliário urbano, bem como espaços para eventos culturais e encontros sociais”, disse a secretária de Infraestrutura do Recife, Marília Dantas.

Um ponto fundamental do plano arquitetônico e urbano-paisagístico é a requalificação da borda d’água do Rio Capibaribe entre os bairros da Ilha do Leite e Coelhos, além de ressaltar a importância da eliminação de barreiras físicas e a preservação de espécies nativas, como o manguezal presente em toda a margem.

“Serão incorporadas biovaletas, jardins de chuva e pavimentos permeáveis nas vias públicas para melhorar a drenagem e o conforto ambiental, dotando o espaço de qualidade urbana e tornando a área atrativa para residentes e visitantes. As propostas voltadas para a mobilidade urbana e sistema viário incluem o compartilhamento e a pedestrianização de vias, implantação de mobiliário urbano e passeios livres de obstáculos”, complementa Marília.

Área onde será construído o Parque Linear. Foto: Reprodução/Google Maps.

Os moradores da Comunidade Roque Santeiro receberam na última terça-feira (26) as chaves do conjunto habitacional Sérgio Loreto, localizado no bairro de São José. Foram 224 apartamentos entregues que vão beneficiar cerca de 900 pessoas que antes residiam em áreas de palafitas.



