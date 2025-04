Prefeitura do Recife vistoria Mercado da Madalena e avalia reabertura das atividades

A- A+

Após ser registrado um incêndio no Mercado da Madalena, na Zona Norte do Recife, ocorrido na madrugada deste sábado (12), a Prefeitura do Recife emitiu uma nota à imprensa em que informa que o Centro de Operações do Recife (COP) foi acionado para a ocorrência e avaliação do local, depois do controle das chamas ter sido feito pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o documento, a Defesa Civil constatou que duas operações do mercado foram atingidas pelo fogo. O prefeito em exercício, Victor Marques (PCdoB), vistoriou o local ainda na manhã de hoje para avaliar os danos.

A Prefeitura do Recife deu previsão de 72 horas para que as operações não afetadas possam retomar as atividades, após a limpeza e avaliação da rede elétrica do local que será feita nesse período. Os restaurantes da área externa já estão liberados para funcionar no início da tarde deste sábado.

