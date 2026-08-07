A- A+

RIO DE JANEIRO Prefeitura e estado suspendem aulas no Rio; previsão é de ventos de até 90 km/h na capital Rajadas mais intensas são esperadas entre 12h e 18h, diz Climatempo. Também não haverá aulas em Angra dos Reis e Paraty, na Costa Verde

A prefeitura do Rio e o governo do estado anunciaram, na noite de quinta-feira, a suspensão das aulas da rede pública devido a confirmação da previsão metereológica de ventos em torno de 90km/h na cidade.

Em um post no X, o prefeito Eduardo Cavielere afirmou que "é uma medida de prevenção para proteger as crianças, as famílias e ainda evitar ao máximo os deslocamentos pela cidade". Segundo a Climatempo, os ventos devem ganhar força ao longo do dia, com maior intensidade entre 12h e 18h.



O governo do estado publicou a suspensão das aulas da rede estadual no Instagram, informando que "monitora a situação em todo o Estado". No post, informou que "as aulas da rede estadual de ensino e da @redefaetec serão suspensas nesta sexta-feira devido a previsão de ventos fortes, ocasionalmente muito fortes em algumas regiões".



Mais cedo, as prefeituras de Paraty e Angra dos Reis já haviam decidido suspender as aulas da rede municipal diante da previsão de ventos fortes que devem atingir o estado do Rio. As duas cidades da Costa Verde também cancelaram as atividades escolares na tarde de quinta-feira, "como medida preventiva para garantir a segurança de alunos, professores e demais profissionais da educação". Na região, a previsão é de que os ventos podem alcançar até 110 km/h, assim como na Serra e no Sul Fluminense.

Siga as recomendações

A orientação das autoridades é que a população evite permanecer sob árvores ou estruturas metálicas, não pratique atividades no mar ou em áreas abertas durante as rajadas e redobre a atenção com cabos de energia, outdoors e andaimes. Em caso de queda de árvores, a recomendação é manter distância da rede elétrica e acionar os serviços de emergência.

Em casa

Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Na rua

Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas, ou terrenos com mata;

Cuidado: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.

Veja também