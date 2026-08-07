Prefeitura e estado suspendem aulas no Rio; previsão é de ventos de até 90 km/h na capital
Rajadas mais intensas são esperadas entre 12h e 18h, diz Climatempo. Também não haverá aulas em Angra dos Reis e Paraty, na Costa Verde
A prefeitura do Rio e o governo do estado anunciaram, na noite de quinta-feira, a suspensão das aulas da rede pública devido a confirmação da previsão metereológica de ventos em torno de 90km/h na cidade.
Em um post no X, o prefeito Eduardo Cavielere afirmou que "é uma medida de prevenção para proteger as crianças, as famílias e ainda evitar ao máximo os deslocamentos pela cidade". Segundo a Climatempo, os ventos devem ganhar força ao longo do dia, com maior intensidade entre 12h e 18h.
O governo do estado publicou a suspensão das aulas da rede estadual no Instagram, informando que "monitora a situação em todo o Estado". No post, informou que "as aulas da rede estadual de ensino e da @redefaetec serão suspensas nesta sexta-feira devido a previsão de ventos fortes, ocasionalmente muito fortes em algumas regiões".
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Mais cedo, as prefeituras de Paraty e Angra dos Reis já haviam decidido suspender as aulas da rede municipal diante da previsão de ventos fortes que devem atingir o estado do Rio. As duas cidades da Costa Verde também cancelaram as atividades escolares na tarde de quinta-feira, "como medida preventiva para garantir a segurança de alunos, professores e demais profissionais da educação". Na região, a previsão é de que os ventos podem alcançar até 110 km/h, assim como na Serra e no Sul Fluminense.
Siga as recomendações
A orientação das autoridades é que a população evite permanecer sob árvores ou estruturas metálicas, não pratique atividades no mar ou em áreas abertas durante as rajadas e redobre a atenção com cabos de energia, outdoors e andaimes. Em caso de queda de árvores, a recomendação é manter distância da rede elétrica e acionar os serviços de emergência.
Em casa
- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
- Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
- Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
- Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
- Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na rua
- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas, ou terrenos com mata;
- Cuidado: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.