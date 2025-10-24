Prefeitura de Jaboatão entrega projeto ao estado para conter erosão na orla
Proposta prevê muro de enrocamento e ações emergenciais em trechos críticos de Piedade e Candeias
O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, entregou nesta sexta-feira (24) ao secretário estadual de Meio Ambiente, Daniel Coelho, o projeto de obra para conter a erosão marinha em áreas críticas da orla. O documento foi elaborado pelo Núcleo de Estudos Marinhos (NEM), ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental.
Intervenções prioritárias
O projeto emergencial prevê a construção de um muro de enrocamento, estrutura com camadas de pedras para absorver a força das ondas, em dois trechos: um de 250 metros entre o Residencial Candeias II e a Rua Vicente Fonseca de Matos, e outro de 130 metros, nas proximidades da Rua Gilberto Carlos Zazar. As obras incluem escavação, nivelamento e uso de manta geotêxtil para estabilização do solo.
Parceria entre município e estado
O projeto será analisado pela equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente e pela CPRH antes da liberação das licenças. As ações fazem parte de um grupo de trabalho conjunto entre Prefeitura e Governo do Estado, voltado à recuperação e sustentabilidade do litoral pernambucano.
“Estamos atuando de forma conjunta e técnica para garantir a proteção da orla e a segurança da população”, destacou o prefeito Mano Medeiros.
Com informações da assessoria