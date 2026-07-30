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Recife Prefeitura faz implantação do vertedor e conclui escavação de dois reservatórios de água na Abdias A expectativa é reduzir os alagamentos recorrentes na região da Praça da Chesf, Comunidade do Vietnã, Torrões e áreas vizinhas

A escavação de dois dos quatro reservatórios de água que estão sendo implantados nas alças da Avenida Abdias de Carvalho com a BR-232, entre os bairros do Curado e Torrões, foi concluída pela Prefeitura do Recife. A obra avança agora com o início da construção do vertedor, estrutura hidráulica que controla o escoamento do excesso de água, e com a preparação das margens para o plantio de árvores.

Nesta quinta-feira (30), o prefeito Victor Marques vistoriou o avanço dos trabalhos, realizados com recursos do ProMorar, e destacou a importância da intervenção, principalmente durante o período chuvoso.

“Esse reservatório funciona como uma grande caixa de retenção, por isso, na prática, o volume cai. Ele acumula a água e a vazão sai de maneira controlada porque vai ter um vertedouro, mais conhecido no interior como sangradouro. Quando o nível da água aumentar, antes de transbordar ela vai poder escoar por esse vertedor e a vazão vai sair controlada. Lembrando que quando você libera essa água para escoar melhora todo o entorno do canal da Chesf, incluindo a Avenida Abdias de Carvalho, que é o ponto mais notificado de alagamento da cidade”, explicou o prefeito.

“É uma obra que tem um impacto direto e a gente segue trabalhando muito para acelerar e no próximo inverno, com certeza, nós teremos um novo cenário na principal entrada da nossa cidade”, acrescentou.

As obras de macrodrenagem na Zona Oeste somam investimentos de cerca de R$ 60 milhões. Além dos quatro reservatórios, o projeto contempla a requalificação dos canais da Chesf e do Vietnã, já em andamento, e a melhoria da microdrenagem da Avenida Abdias de Carvalho. A expectativa é reduzir os alagamentos recorrentes na região da Praça da Chesf, Comunidade do Vietnã, Torrões e áreas vizinhas, beneficiando cerca de 100 mil pessoas.

Somente os reservatórios recebem investimento de R$ 35,7 milhões. As quatro estruturas terão capacidade para armazenar aproximadamente 130 mil metros cúbicos de água, volume equivalente a 45 piscinas olímpicas, reduzindo em até 30% o pico das cheias.

“A prioridade do Promorar, inicialmente, foi fazer um estudo hidrológico e hidrodinâmico, com a participação de especialistas internacionais para entender com precisão o comportamento das águas e planejar ações mais eficazes para reduzir os riscos de alagamento. A decisão de construir esses reservatórios veio a partir de um estudo específico para a área, verificando que precisava inicialmente reservar uma grande quantidade de água para controlar as vazões que iria para os canais da Chesf e Vietnã, consequentemente chegando nos rios. É importante dizer que nenhuma obra sozinha vai resolver o problema de qualquer ponto crítico de alagamento. É um conjunto de intervenções que vai poder resolver ou reduzir muito esses pontos críticos”, definiu a secretária de Projetos Especiais do Recife, Marília Dantas.

Segundo a Prefeitura, com a conclusão das intervenções, a drenagem da bacia passará a funcionar de forma integrada: a microdrenagem captará as águas superficiais, os reservatórios irão amortecer os picos de cheia e os canais requalificados conduzirão o fluxo com maior capacidade e menor risco de transbordamento. O entorno dos reservatórios também receberá paisagismo e uma quadra esportiva.

Canais da Chesf e do Vietnã

Outra obra em andamento é a requalificação dos canais da Chesf e do Vietnã, que hoje não oferecem capacidade suficiente para o escoamento das águas pluviais. Com investimento de R$ 21,5 milhões, a intervenção busca reduzir os alagamentos na Avenida Abdias de Carvalho, na altura da Chesf, beneficiando também moradores das comunidades Miguel Arraes e Vietnã.

A obra prevê a retirada de resíduos e sedimentos, a requalificação das calhas e a desobstrução dos canais para ampliar a capacidade de escoamento e reduzir o risco de transbordamentos.

Também será alterado o traçado do canal da Chesf, com a instalação de bueiros nas ruas Doutor Antônio Correia de Oliveira e Doutor Flávio Maroja. O projeto inclui uma ecobarreira para retenção de resíduos, cinco vias laterais de acesso com calçadas em piso intertravado e obras de contenção, retaludamento e revestimento dos dois canais, além da construção de diques em pedra rachão e aterro compactado.

As famílias que precisarem ser removidas serão reassentadas em um conjunto habitacional no bairro do Jiquiá. Segundo a Prefeitura, o projeto foi elaborado a partir de estudos ambientais, populacionais e de infraestrutura e pretende melhorar a qualidade de vida da população com a redução dos alagamentos, o aumento da capacidade de drenagem e a estabilização das margens dos canais.

Microdrenagem

As intervenções serão complementadas pela requalificação da microdrenagem da Avenida Abdias de Carvalho e pela integração do sistema ao Canal da Chesf. O projeto prevê a substituição das tubulações atuais por um sistema dimensionado para eventos extremos relacionados às mudanças climáticas, beneficiando o trecho da avenida na altura da Praça da Chesf, nos Torrões. O investimento previsto é de R$ 3,4 milhões, e as obras devem começar em breve.



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