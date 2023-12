A- A+

RECIFE Prefeitura inaugura, no Ibura, a quarta Praça da Infância do Recife Equipamento fica na UR-01 e teve investimento de R$ 880 mil

Prefeito do Recife, João Campos, fez entrega da quarta Praça da Infância da cidade, na UR-01, no bairro do Ibura, na manhã deste sábado (9). Durante a inauguração o prefeito fez apelo à população para preservarem o equipamento.

“Aqui era um espaço que já funcionava como praça, mas que agora tem um equipamento de qualidade, com brinquedos de primeira, novo paisagismo e ao lado de uma unidade de ensino importante. Só peço que todos possam cuidar desse espaço, porque aqui foi investido dinheiro de vocês. Quando lançamos o programa muita gente disse que íamos fazer só nós bairros de rico. Comigo não é assim. Nós começamos a fazer na periferia da cidade para mostrar que dá certo, que funciona e que todo mundo vai cuidar do equipamento”, afirmou o prefeito.

Prefeito João Campos na entrega da Praça da Primeira Infância Maria Sampaio. Marlon Diego/ Prefeitura do Recife

As obras da Praça da Primeira Infância Maria Sampaio, como foi batizada, foram executadas pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) e receberam investimentos de R$ 880 mil, englobando infraestrutura, brinquedos e demais componentes.

Maria do Rosário, moradora do Ibura, falou sobre a alegria de ver o local renovado.

“Eu sempre passo por aqui nas minhas caminhadas e comentava com minhas amigas quando essa praça iria ficar pronta. E hoje eu vejo ela pronta, bonita do jeito que está, parece um sonho realizado. Agora temos um lugar para levar nossos filhos para brincar. Porque antes ficavam em casa, trancados, sem ter um espaço desses de lazer. Estou muito feliz em poder ver tudo que o prefeito tem feito pelo Ibura”, contou a moradora.

Praça da Primeira Infância Maria Sampaio. Marlon Diego/ Prefeitura do Recife

A primeira Praça da Infância entregue à população fica na Praça Dom Miguel Valverde, na Encruzilhada. A segunda, no Compaz Miguel Arraes, na Av. Caxangá, e a terceira unidade está localizada no bairro de San Martin.

As Praças da Infância estão sendo criadas a partir de uma metodologia que está sendo replicada em toda a cidade, com soluções específicas e em sintonia com o seu entorno. Segundo a prefeitura, o método garante que toda criança recifense tenha acesso às mesmas qualidades proporcionadas por estes espaços. O projeto é elaborado a partir do “Guia de princípios para remodelação das praças para infância”, organizado pela Prefeitura do Recife, visando a requalificação paisagística que assegure a motivação de ações voltadas à inclusão, segurança, liberdade, orgulho e visibilidade das crianças.

