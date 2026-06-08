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São João Prefeitura inicia votação de atrações em polos descentralizados do São João do Recife 2026 Até a sexta-feira (12), população poderá eleger um artista para cada local da festa junina através do Conecta Recife

Entrando no clima junino, a Prefeitura do Recife inicia, nesta segunda-feira (8), a votação para eleger atrações que vão compor parte da programação nos polos descentralizados da capital pernambucana durante o São João 2026.

Por meio da plataforma Conecta Recife, a população poderá escolher um artista ou grupo para se apresentar em um dos 10 locais de festa espalhados na cidade. O nome mais votado em cada polo deverá integrar as grades dos shows.

O resultado deverá ser divulgado no sábado (13), também através da plataforma digital do município.

Na votação deste ano, concorrerão 788 atrações, divididas em 20 categorias, entre elas Trio Pé de Serra, Quadrilha, Banda de Pífanos, Bacamarteiro, Xaxado, Violeiro, Ciranda, Cavalo Marinho, Bumba Meu Boi e outras manifestações culturais.

O artista ou grupo mais votado em cada polo deverá integrar a respectiva programação. Cada atração poderá se apresentar em um único polo no ciclo junino através da votação popular.

No São João 2026, os polos descentralizados do Recife estarão presentes na Lagoa do Araçá, Barro, Totó, Campo Grande e Cordeiro, que celebrarão os festejos juninos nos dias 22 e 23 de junho.



Já os polos do Ibura, Poço da Panela, Bongi e Vila Tamandaré terão festas nos dias 27 e 28 e Brasília Teimosa, nos dias 28 e 29 desse mês.

Como votar

Para escolher as atrações, a população deverá acessar o Conecta Recife e clicar no banner “Votação 2026”. Em seguida, faz o login ou realiza o cadastro na plataforma digital.

O interessado escolhe um dos dez polos descentralizados disponíveis. Depois, seleciona a categoria e, por fim, a atração e confirma a escolha.

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