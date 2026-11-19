A- A+

Consciência Negra Prefeitura intensifica programação do Novembro Negro nesta quinta (19) As programações gratuitas acontecem especialmente no Pátio de São Pedro, começando logo pela manhã, e seguem até o sábado (21)

A partir desta quinta-feira (19), a prefeitura do Recife (PCR) intensifica a programação do Novembro Negro, agenda em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20).

As programações gratuitas serão especialmente no Pátio de São Pedro, começando logo pela manhã, e seguem até o sábado (21).

Com feiras de empreendedores, encontro de afoxés, apresentações de drags, Baile Charme, além de shows de Nega do Babado, Orquestra de Bolso e Shevchenko, entre outras atrações.

Quinta-feira (19)

Das 7h20 às 11h30 desta quinta (19), o gerente da Igualdade Racial do Recife, Roger Maurício, conduz a Oficina de Danças Negras – Letramento Racial Corporificado, com vivência de Afoxé, para os alunos do do Colégio de Aplicação de Pernambuco (CAp/UFPE).

A proposta é de que os alunos tenham uma experiência de reconhecimento das raízes africanas, compreendendo o corpo como instrumento de expressão, identidade, resistência e produção de saberes, tudo por meio da dança, da musicalidade e da ancestralidade.

A partir das 16h, o Pátio sedia a 7ª edição do Mercado Afro. Com apresentações de DJs, coral, grupos de dança, espetáculo teatral, performances drag, encontro de afoxés, além de show de Nega do Babado e da Feira de Empreendedores Negras e Negros, que ficará montada ao longo de todo o evento, que segue até às 22h.

Sexta-feira (20)

Na sexta-feira (20), a plataforma "Recife Sem Racismo" será relançada, com uma nova roupagem, no aplicativo e site Conecta Recife. A nova versão contará com uma interface mais acessível e intuitiva, formulário aperfeiçoado e orientações mais claras para os usuários. Outra novidade é a possibilidade de consultar o protocolo e acompanhar o andamento da denúncia, além do reforço das medidas de proteção dos dados pessoais.

Internamente, as melhorias incluem a qualificação dos procedimentos de recebimento, análise e encaminhamento das denúncias, além da criação de um painel de indicadores para monitorar os registros por tipo de discriminação, localização, perfil das vítimas e situação das demandas. Os dados contribuirão para o acompanhamento dos casos e o aprimoramento das políticas públicas de enfrentamento ao racismo no Recife.

A atualização também amplia os conteúdos educativos para o público sobre as diferentes manifestações do racismo, incluindo o racismo cultural e linguístico, relacionado à discriminação de culturas, sotaques, religiões e saberes. A plataforma disponibilizará ainda informações sobre órgãos e serviços de atendimento à população.

“O Novembro Negro é um momento de celebrar a história, a cultura e a contribuição da população negra para a nossa cidade, mas também de reforçar o compromisso permanente com o enfrentamento ao racismo. Com a nova versão da plataforma Recife Sem Racismo, queremos facilitar o acesso da população aos canais de denúncia e fortalecer as políticas públicas de promoção da igualdade racial”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife (SDHJ), Marco Aurélio Filho.

Para divulgar as novidades da plataforma e tirar as dúvidas dos recifenses sobre como efetuar as denúncias, equipes da SDHJ marcarão presença na XVI Marcha da Capoeira Zumbi dos Palmares, que também ocorre na sexta (20), com a Campanha Recife Sem Racismo. A concentração será a partir das 14h, no Marco Zero, com saída previsra para às 15h.

A iniciativa deve reunir capoeiristas, mestres, grupos culturais, organizações não governamentais (ONGs), movimentos sociais e outras instituições, fortalecendo a construção coletiva em defesa da capoeira e das manifestações afro-brasileiras.

A partir das 15h , o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra será celebrado no Pátio em mais uma edição do AfroFest, festival dedicado à valorização da cultura afro-brasileira em Pernambuco. A programação contará com Feira das Pretas e apresentações de DJ, escolas de samba, homenagens a mestres e agremiações da cultura popular, além de Baile Charme e shows da Orquestra de Bolso e Shevchenko.

Sábado (21)

Neste sábado (21), a partir das 14h30, na Quadra do Rotary, localizada na Rua Ladeira de Pedra, nº 958, em Água Fria, acontece o 9º Encontro Metropolitano de Capoeira, promovido pela Escola Cultural Nossa Capoeira, dos mestres Péu e Melodia.

Com o tema “Batizado e Troca de Corda”, a atividade, gratuita e aberta ao público em geral, é mais um dos locais onde a Campanha Recife Sem Racismo aportará com as novas informações da plataforma. O encontro celebra a capoeira como expressão da cultura afro-brasileira, valorizando suas tradições e saberes.

Programação:

Quinta-feira (19)

7º Mercado Afro

16h - Abertura com DJ BEX

16h às 22h - Feira de Empreendedores Negras e Negros

16h - Oficina de dança afro com Raquel Araújo (Espaço Designer)

17h - Coral Recife 60+, Grupo 60 Tons e Grupo de Dança do Coletivo Zeppelin (Centro da Pessoa Idosa)

18h - Espetáculo “Entre Gingas e Histórias - Uma Viagem pelos Contos da Capoeira”, do Grupo de Teatro Padre Reginaldo Veloso

18h30 - Aula de Zumba Afro com Andrey Caminha

19h - Performances Drag: Bárbara Finsking, Fabi Oliveira, Robert Roger, Charlotte Delfina, Raquel Simpson, Beatriz Vergana, Lilian Fonthinelly, Dercy Fortunato, Allura Nox, Drynna Vox e Kira Cairoshell

20h - Nega do Babado

21h - Apejo 2026: Encontro de Afoxés com Afoxé Omo Lufan, Afoxé Oya Guerrê, Afoxé Ara Omim, Afoxé Ylê de Egba e Afoxé Povo de Ogunte



Sexta-feira (20)

AfroFest

15h - Feira das Pretas

16h - DJ Afrobith

17h - Escola de Samba Gaviões Dourados

17h40 - DJ Afrobith

18h - Márcio Rastaman

19h - Baile Charme

20h - Homenagens ao Clube das Pás, Mestre Vavá, Banhistas do Pina e Bloco de Samba Turma do Saberé

20h30 - DJ Afrobith

21h - Orquestra de Bolso

22h - Shevchenko

Sábado (21)

14h30 - 9º Encontro Metropolitano de Capoeirana Quadra do Rotary (Rua Ladeira de Pedra, nº 958 - Água Fria)

Veja também