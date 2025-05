A- A+

Negociação Prefeitura do Jaboatão participa da Semana Estadual de Conciliação no Shopping Guararapes A iniciativa visa ampliar o acesso à justiça, promover a quitação de dívidas e incentivar a resolução consensual de conflitos

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Procuradoria Geral do Município e do PROCON, está participando da Semana Estadual de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A ação acontece de 5 a 9 de maio, das 9h às 19h, no Shopping Guararapes.

Durante o evento, os cidadãos terão a oportunidade de negociar débitos ajuizados com condições especiais, como descontos de até 90% em juros e multas de tributos municipais, incluindo IPTU, ISS e CIM. Além dos abatimentos, os valores também podem ser parcelados em até 60 vezes, o que facilita ainda mais a regularização das pendências.

A iniciativa visa ampliar o acesso à justiça, promover a quitação de dívidas e incentivar a resolução consensual de conflitos. Para ser atendido, o contribuinte deve comparecer ao local com um documento oficial com foto e o número do processo ou a inscrição imobiliária, no caso do IPTU.

