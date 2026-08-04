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Chuvas em Pernambuco Prefeitura do Paulista faz intervenção emergencial na orla do Janga, onde calçadão desabou Equanto aguarda autorização e recursos do Governo Federal para executar obras definitivas, área está isolada

Drenagem, remoção de coqueiros comprometidos, isolamento da área. A orla do Janga, em Paulista, Grande Recife, amanheceu, nesta terça-feira (04), em estado de emergência após as fortes chuvas do início da semana acelerarem o processo erosivo do solo no trecho. Os 119,05 mm de precipitação foram decisivos para o desmoronamento de parte do calçadão. Agora, a prefeitura local corre atrás de soluções na esfera nacional.

Com a área isolada pela Defesa Civil e a ocorrência registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), plataforma oficial do Governo Federal, o agravamento do trecho passa por análise e espera por recursos da União. Segundo o secretário de Segurança Cidadã, Defesa Civil e Mobilidade, Ricardo Medeiros, é em nível nacional que o problema deve ser resolvido.

“Toda a documentação técnica e as intervenções realizadas pelo município estão registradas no sistema. Paralelamente, seguimos acompanhando o ajuste solicitado anteriormente e reforçando a necessidade da autorização federal para execução das obras definitivas de contenção da erosão costeira", explica Medeiros.

A autorização do Governo Federal, por meio da Defesa Civil Nacional, deve permitir a execução de obras estruturantes e de contenção da erosão em cinco pontos do litoral classificados como “críticos”, que somam cerca de 2 km de área afetada. São eles: Janga, Pau Amarelo, Nossa Senhora do Ó, Conceição e Maria Farinha. O projeto apresentado prevê um investimento de R$ 24 milhões.

Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Provisório

Como o cotidiano do bairro de quase 45 mil habitantes não pede licença e nem espera por processos administrativos, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Paulista realiza uma intervenção emergencial no local. Agrailson de Ramos, chefe da pasta, explicou que o volume de chuvas, em conjunto com a alta da maré, resultou na erosão completa.

"Nossa equipe iniciou imediatamente os serviços emergenciais de drenagem para impedir que a água continue infiltrando por baixo da estrutura. Em seguida, será realizada a recuperação provisória da calçada, restabelecendo as condições de segurança até a execução das obras definitivas de contenção da erosão costeira. A previsão é de que toda essa intervenção seja concluída nos próximos dias", afirmou Ramos.

Defesa Civil Nacional

Técnicos da Defesa Civil Nacional vistoriaram o litoral do Paulista ainda em março deste ano. A visita avaliou o projeto que o município elaborou para enfrentar a erosão costeira, como parte do processo de análise do pedido de recursos federais. A vistoria aconteceu em conjunto com a Defesa Civil Municipal e a Secretaria de Infraestrutura, responsáveis pela elaboração dos estudos técnicos encaminhados ao Governo Federal. A previsão é de que as obras comecem ainda neste ano.

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