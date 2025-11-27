Prefeito do Recife destaca construção de reservatórios para reduzir alagamentos na cidade

A- A+

A Prefeitura do Recife, por meio do Programa ProMorar, vai implantar um sistema de reservatórios de detenção de cheias nas alças da BR-232, entre os bairros do Curado e Torrões. A intervenção, com investimento estimado em R$ 36 milhões, tem início previsto para março de 2026 e prazo de execução de 12 meses. Mais de 70 mil pessoas serão beneficiadas com as obras na região.



"Essa grande obra faz parte de uma série de intervenções entre os bairros do Curado e Torrões. Com isso, a Prefeitura vai assumir a gestão da entrada do Recife e deixar esse local bem cuidado, do jeitinho que ele merece", destacou o prefeito João Campos, destacando o potencial que os reservatórios terão para conter e controlar as águas pluviais.



O projeto prevê a construção de quatro reservatórios, com capacidade para armazenar cerca de 120 mil metros cúbicos de água, o equivalente a em torno de 45 piscinas olímpicas. Essa estrutura vai atuar na contenção e controle das águas pluviais, reduzindo em até 30% o pico das cheias extremas para um tempo de retorno de 25 anos, diminuindo significativamente os alagamentos que atingem comunidades como Vietnã, Torrões e o entorno da Avenida Abdias de Carvalho. As intervenções também beneficiarão os bairros do Curado, Engenho do Meio e Cordeiro.



Com essa intervenção, as águas fluirão para os reservatórios, controlando a vazão de saída que flui para o Canal da CHESF. A nova vazão trará benefícios significativos à região.



“Sendo assim, a água que hoje fica retida na Abdias, provocando engarrafamentos na via, conseguirá fluir para o canal, reduzindo, portanto, os históricos alagamentos na avenida”, explicou Marília Dantas, secretária do gabinete de Projetos Especiais.



Além da função hidráulica, a área de intervenção ganhará tratamento paisagístico e horta comunitária, promovendo a valorização ambiental e dando cara nova à entrada da cidade. O paisagismo contará com espécies como ipês, oitis, quaresmeiras, jerivás, dentre outras.

*Com informações de assessoria

