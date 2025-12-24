A- A+

Prefeitura promove ações de proteção à infância e inclusão na Virada Recife 2026

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, preparou, com o objetivo de garantir a proteção à infância, a inclusão das pessoas com deficiência e o combate ao preconceito nas celebrações de ano novo, uma série de iniciativas para a Virada Recife 2026.

A pasta vai oferecer serviços como o sistema pioneiro de identificação de crianças, cada uma delas deverá usar uma pulseira com geolocalização para acessar o evento, além do Espaço Acessível para pessoas com deficiência.

Também haverá atendimentos na Central de Direitos Humanos e campanhas de sensibilização contra diferentes formas de discriminação. Ao todo, 80 servidores públicos atuarão na festa.

“A Virada Recife é feita de dias de celebração, mas também de responsabilidade com as pessoas. Nosso compromisso é garantir que crianças, pessoas com deficiência, idosos e toda a população possam viver essa festa com segurança e tranquilidade. As ações da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, como o sistema de identificação das crianças com pulseiras com geolocalização, reforçam que o Recife é uma cidade que cuida e acolhe, inclusive em grandes eventos”, destacou Marco Aurélio Filho, secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife.

Pulseiras geolocalizadoras que vão garantir mais tranquilidade e segurança aos responsáveis pelas crianças. Foto: Vanessa Alcântara/ Prefeitura do Recife

Identificação de Crianças

As crianças só deverão entrar no evento devidamente identificadas. Para isso, agentes de Direitos Humanos vão atuar na entrada e nas proximidades da realização, em todos os dias de festa, colocando pulseiras de identificação nas crianças. Com isso, caso elas se percam, podem ser rapidamente encontradas e logo acolhidas pelos pais ou responsáveis.

O sistema pioneiro de identificação infantil foi lançado no início de novembro. Em cada pulseira, há um QR Code que leva a informações importantes de cada menino ou menina e de seus respectivos responsáveis, tais como contatos e dados referentes à saúde. Todo o cadastramento é feito em cerca de 1 minuto, contendo dados pessoais das crianças, pais e/ou responsáveis, foto, dentre outras informações.

Espaço Acessível

Nos dias 27, 28 e 31 de dezembro, a partir das 17h, a Virada Recife 2026 contará com o Espaço Acessível, uma área com conforto e boa visibilidade para as pessoas com deficiência, pessoas autistas e acompanhantes. Serão 100 vagas no total, sendo que 50 delas serão reservadas aos acompanhantes de cada beneficiado.

O ambiente contará com o serviço de audiodescrição, transformando os elementos visuais do palco em uma imersão auditiva detalhada para pessoas com deficiência visual; além de distribuição de abafadores de ruídos, protegendo a saúde auditiva de quem tem hipersensibilidade sensorial.

Os interessados deverão realizar a inscrição através do aplicativo ou site Conecta Recife até o próximo dia 25 de dezembro. Será necessário anexar um documento comprobatório da deficiência ou do autismo, além de um comprovante de residência do Recife e de uma cópia do documento oficial com foto dessa pessoa.

Também será preciso anexar uma cópia do documento oficial com foto do acompanhante. Cada inscrito poderá concorrer a um ou mais dias de festa, e o sorteio dos beneficiados dos três dias ocorrerá nesta sexta-feira (26) e será divulgado no Conecta Recife.

Ao comparecer ao Espaço Acessível, todos deverão apresentar um documento de identificação oficial com foto. O prazo máximo para chegada ao local será 20h, depois disso, a vaga será ocupada por demanda espontânea.

Central de Direitos Humanos

Ao lado da unidade do Centro de Operações do Recife (COP), a SDHJ vai disponibilizar uma Central de Direitos Humanos. Uma equipe multidisciplinar será responspável por atendimentos e orientações em casos de violação de direitos humanos tais como situações de discriminação, além da divulgação das campanhas contra racismo (Recife Sem Racismo) e LGBTfobia (Recife Sem Preconceito e Discriminação) e em prol da população idosa (Recife 60+).

