Prefeitura readmite médico que receitou sorvete e jogo para criança, em SP: "humanizar atendimento"

A- A+

O médico que prescreveu sorvete de chocolate e jogo "Free Fire" para uma criança que apresentava sintomas gripais foi recontratado pela Prefeitura de Osasco, município situado na Grande São Paulo.

O profissional de saúde foi demitido após a receita ter sido divulgada e repercutido nas redes sociais. A gestão municipal entendeu que a conduta foi uma demonstração de atendimento humanizado.

A recontratação foi formalizada por determinação do prefeito Rogério Lins (Podemos). A Prefeitura alegou que na receita há a prescrição de toda a medicação necessária ao paciente. E acrescenta que o profissional de saúde "quis humanizar o atendimento" ao inserir o sorvete e o jogo disponível em aparelhos celulares. A informação é da Folha de São Paulo.

A criança havia sido atendida na UPA Jardim Conceição, na madrugada do dia 18 de maio. Priscila da Silva Ramos, mãe do menino de 9 anos que estava com sintomas de gripe, considerou que o médico tinha debochado dela e da criança.

O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) abriu uma sindicância para apurar a conduta do profissional de saúde, nesta terça-feira. O médico era contratado para atender na rede pública por meio de uma organização social.

Além do sorvete e do jogo, o médico também receitou a medicação necessária para o tratamento da criança. Ao paciente foram prescritos amoxicilina, ibuprofeno, dipirona, prednisolona e acetilcisteína.

Veja também

Novo sistema Patente unitária europeia entra em vigor para facilitar proteção à propriedade intelectual