PERNAMBUCO

Prefeitura realiza ação integrada de assistência social e saúde no bairro do Recife

Iniciativa ocorre neste sábado (10) e domingo (11), das 8h às 17h

Ação acontece no centro do RecifeAção acontece no centro do Recife - Foto: Douglas Fagner/PCR

Neste sábado (10) e domingo (11), a Prefeitura do Recife realiza mais uma Ação Integrada de Abordagem Social, levando cuidado, acolhimento e serviços essenciais diretamente às ruas do bairro do Recife. A iniciativa ocorre das 8h às 17h, com atuação neste fim de semana na Rua do Brum.

A ação é fruto da parceria entre a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS), por meio da Abordagem Social e da Política sobre Drogas, a Secretaria de Saúde do Recife (SESAU) e a Secretaria de Articulação Política e Social (SEOPS), reforçando o trabalho intersetorial no cuidado com a população em situação de rua.

No eixo da Abordagem Social, a atuação acontece por meio do programa Recife Acolhe, com equipes realizando escuta qualificada e atendimento individualizado.

São ofertados serviços como higienização e banho em trailer móvel, corte de cabelo, closet social para escolha de roupas, além da distribuição de kit lanche e água, bem como encaminhamentos para serviços de acolhimento e para a rede socioassistencial, de acordo com as necessidades identificadas.

As ações da Política sobre Drogas são desenvolvidas pelo programa Novos Horizontes, com foco no acolhimento, cuidado e redução de danos à população usuária de drogas em situação de vulnerabilidade social.

As equipes realizam atendimentos personalizados e articulam encaminhamentos para as redes do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), contribuindo para o fortalecimento do acesso a serviços essenciais, o estímulo ao autocuidado e a melhoria do bem-estar físico, emocional e social das pessoas atendidas.

Na área da Saúde, os atendimentos são realizados pelo Consultório na Rua, garantindo acesso a cuidados básicos e acompanhamento contínuo.

A população conta com atendimento de enfermagem e psicologia, aferição de pressão arterial, realização de curativos, retirada de pontos, inserção de implante subdérmico, além do acolhimento por assistentes sociais, com encaminhamentos e agendamentos para a continuidade do cuidado.

De acordo com a secretária em exercício de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Edivania Arcanjo, a iniciativa fortalece a presença do poder público nos territórios e amplia o acesso a direitos.

“Essa ação integrada da Prefeitura do Recife reforça o cuidado com a população em situação de rua, garantindo acolhimento, escuta qualificada e acesso a serviços essenciais de forma articulada. A proposta é manter as atividades de forma contínua, aos finais de semana, ampliando gradativamente os locais de atuação, que serão divulgados em breve”, destacou.

Com informações da assessoria 

