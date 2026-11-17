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Exaltação Prefeitura do Recife anuncia retorno do Concurso de Frevo com homenagem a Claudionor Germano Iniciativa volta a incentivar novos talentos, valorizar compositores e renovar os repertórios do frevo

A Prefeitura do Recife anunciou que o concurso musical dedicado ao frevo vai retornar em 2027 com homenagem ao cantor Claudionor Germano.

O Concurso de Frevo Claudionor Germano faz referência ao intérprete dos grandes clássicos do frevo pernambucano, que faleceu nesse domingo (15).

De acordo com o prefeito do Recife, Victor Marques, o concurso que foi encerrado em 2018 vai retornar a partir de uma ampla escuta com quem faz cultura.



"Queremos aprimorar essa iniciativa, fortalecer a produção musical e garantir que o frevo continue sendo celebrado, renovado e transmitido às próximas gerações. Quem ganha com isso é a sociedade e toda a cultura recifense e pernambucana", destacou Victor Marques.

A iniciativa reconhece o legado do artista e reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização e a renovação do frevo, patrimônio cultural do Brasil e da humanidade.

A prefeitura ressalta que a competição deve manter sua proposta de incentivar a criação musical, revelar novos talentos e renovar os repertórios do frevo.



Escutas públicas

Para aprimorar a iniciativa, a Prefeitura promove, neste mês de novembro, escutas públicas com representantes da sociedade civil e do setor cultural.

O objetivo é ouvir quem faz e vivencia o frevo, reunindo sugestões para melhorar o concurso e atualizar suas regras.

Com base nessas contribuições, serão definidas as mudanças no formato da competição. O primeiro edital tem previsão de lançamento para o primeiro trimestre de 2027.

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