Prefeituras e Governo de Pernambuco oferecem serviços de saúde para foliões; confira ações

Para aproveitar o Carnaval, saúde e bem-estar precisam estar alinhados. Com isso, o Governo de Pernambuco e as prefeituras do Recife e de Olinda promovem ações para os foliões. Entre os serviços, estão: vacinação contra a Covid-19, distribuição de preservativos e pontos de atendimento de urgência.

Além da imunização contra a Covid-19 nos postos e locais de vacinação municipais, a Secretaria de Saúde de Pernambuco oferece, no Programa Estadual de IST/AIDS e Hepatites Virais, atendimento 24h com a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e distribuição de mais de 3,2 milhões de preservativos (masculino e feminino) e 50 mil sachês de gel lubrificante.

Entre os demais serviços estão: abastecimento dos estoques de sangue para suprir as necessidades dos hospitais; reforço das equipes de monitoramento de agravos em saúde e regulação de leitos; acolhimento à mulher vítima de violência física e sexual (Serviço de Apoio à Mulher Wilma Lessa); e a promoção da educação no trânsito com blitzes de fiscalização e educação realizadas pelos agentes da Operação Lei Seca.

Recife

No Recife, a Prefeitura montou um esquema especial para atendimentos de urgência, serviços de prevenção à doenças e orientações à população.

São mais de 2 mil profissionais escalados para garantir assistência aos foliões, 36 ambulâncias e 40 motolâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e 13 unidades de saúde com diversas especialidades.

Ao longo da folia, a população do Recife vai contar com 13 unidades de saúde para atendimentos de urgência de diversas especialidades. São elas: clínica médica; desintoxicação de álcool e outras drogas; parto/maternidade; odontologia; pediatria; traumato-ortopedia; pequenas urgências; e violência contra mulher.

A Secretaria de Saúde do Recife também distribui 1,3 milhão de preservativos masculinos e femininos, além de 300 mil sachês de gel lubrificante e 25 mil materiais educativos sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Os foliões também podem realizar testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites B e C em dois pontos: Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, e Ibura, das 18h às 2h.

A Profilaxia Pós-Exposição (PeP) é ofertada nas Policlínicas Barros Lima, em Casa Amarela, Arnaldo Marques, no Ibura, e Agamenon Magalhães, em Afogados.

Durante a festividade, as vacinas contra Covid-19 continuam sendo disponibilizadas nos Centros de Vacinação montados em quatro shoppings da capital, são eles: Recife, em Boa Viagem, RioMar, no Pina, Boa Vista, na área central da cidade, e Tacaruna, em Santo Amaro. O horário é o mesmo do funcionamento de cada mall ao longo dos dias de festa.

Além disso, os pontos de testagem de Covid-19 instalados no Centro de Saúde Professor Mário Ramos, em Casa Amarela, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, e no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro, também estão realizando os exames para detectar o novo coronavírus.

No aplicativo Conecta Recife o folião tem detalhes dos serviços. A Prefeitura também disponibiliza todas as ações de saúde realizadas no município no site do Carnaval do Recife. A população deve acessar o site e escolher a opção "Serviço" e em seguida "Saúde".

Olinda

Já a Prefeitura de Olinda oferece vários atendimentos de Urgência/Emergência 24h na Escola Maria da Glória, em Guadalupe, na Policlínica João Barros Barreto, no Serviço de Pronto Atendimento de Peixinhos (SPA) de Peixinhos e no Hospital do Tricentenário.

Com foco na prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a Secretaria de Saúde do município montou um stand no Carmo, ao lado dos Correios, para testagem rápida de HIV/ Sífilis, das 11h às 18h, além dos serviços do Hospital do Tricentenário para a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) HIV/Sífilis, Hepatite Virais e outras ISTs. Agentes distribuem cerca de 1 milhão de preservativos nas ladeiras.

No município, a Vigilância Sanitária montou três barreiras de fiscalização, onde são analisadas bebidas e comidas que entram no Circuito do Carnaval.

Todos os serviços de saúde oferecidos pelo município durante a folia estão disponíveis no site da Prefeitura de Olinda.

