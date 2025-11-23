A- A+

SAÚDE Pregabalina e sertralina: entenda o efeito dos medicamentos usados por Bolsonaro Médica explica que a sertralina pode causar alucinações e agitação em menos de 2% dos pacientes; a pregabalina também pode causar desorientação e confusão

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou em audiência de custódia no Supremo Tribunal Federal (STF) que a "alucinação" de que haveria uma escuta em sua tornozeleira eletrônica e uma "certa paranoia" motivaram a tentativa de romper o equipamento entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado.

Em sua fala, o ex-presidente atribuiu sua atitude a remédios que está tomando: pregabalina, um anticonvulsivo usado para tratar ansiedade; e sertralina, um antidepressivo.

A pregabalina é um anticonvulsivante que age regulando a transmissão de mensagens excitatórias entre as células nervosas, de acordo com informações da bula.

De acordo com a psiquiatra Natalia Travenisk Hoff, ele é mais utilizado como tratamento para quadros ansiosos e de dor crônica, pois tem baixa potência para controlar convulsões.

Já a sertralina é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, usado para quadros depressivos e ansiosos. Segundo Hoff, os dois medicamentos podem ser utilizados conjuntamente. No entanto, é preciso estar atento ao aumento do risco de alguns distúrbios.

— O principal é o risco de hiponatremia (que é a baixa de sódio no sangue) e um efeito colateral possível com todos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Porém quando associado a pregabalina, esse risco aumenta e é ainda maior em certos grupos como idosos, ou pessoas que tenham perda de líquido com vômitos ou diarréia por exemplo. A hiponatremia pode causar náuseas, vômitos, dor de cabeça, dificuldade de concentração, confusão mental, sonolência e alucinações em casos mais graves — explica Hoff. — É algo que pode ser corrigido após exames de sangue e é totalmente reversível.

Os efeitos colaterais mais comuns da sertralina, de acordo com a bula do medicamento, são náusea, diarreia, indigestão, perda de apetite, aumento da sudorese, tremores e disfunção sexual, comportamento hiperativo e agitação.

E os da pregabalina são tontura, sonolência, ganho de peso, visão turva ou dupla, inchaço, boca seca, dificuldade de concentração e atenção, também segundo informações da bula.

Mas Hoff acrescenta que, independente da alteração do sódio, a sertralina pode causar alucinações e agitação em menos de 2% dos pacientes.

— É um efeito que vai acontecer com maior frequência no início do tratamento (nas primeiras semanas) ou quando há ajustes abruptos de dose — explica.

A pregabalina também pode causar desorientação em menos de 2% dos pacientes e confusão em menos de 7% deles.

— Todos esses efeitos tem maior risco de acontecer (dentro dessas porcentagens) no início do tratamento ou em quadros de saúde agudo, principalmente nos extremos de idade, como idosos e crianças. Por isso, pacientes em uso dessas medicações devem comunicar seus psiquiatras quando tiverem quadros agudos para orientação — pontua.

