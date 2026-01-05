A- A+

Saúde Preguiça de escovar os dentes? Primeiro robô de higiene bucal do mundo poderá fazer isso por você Empresa pretende unir dados para proporcionar uma escovação

Um novo robô para higiene bucal pode mudar a vida de quem acha tediosa a tarefa de escovar os dentes ou não consegue fazer isso devido a algum tipo de dificuldade motora. Desenvolvido por cientistas japoneses da Universidade de Waseda e chamado de g.eN, o aparelho realiza a escovação em um minuto, e tudo que você precisa fazer é segurá-lo perto da boca.

A escova de dentes robótica faz a higienização da boca a partir de 14 cabeças de escova pequenas que se movem para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, que podem ser acionadas com um botão. Os movimentos são possíveis graças a um pequeno motor instalado no aparelho.

“No futuro, em parceria com clínicas odontológicas e combinando informações como dados da arcada dentária e hábitos alimentares, poderemos oferecer configurações personalizadas de escovação por meio da integração com smartphones”, afirma Gen Eida, diretor representante da Genics.

De acordo com os cientistas, o dispositivo, que apresenta os modos de operação “Fácil”, “Cuidadoso”, “Cuidado Especial” e “Infantil”, será comercializado como o primeiro robô de higiene bucal do mundo. Em sua versão atual, ela pesa 220 gramas, e possui carregamento USB-C.

Além disso, um estudo apresentado na conferência de 2022 da Sociedade Japonesa de Odontologia para a Saúde em 2022 mostrou que a escova pode alcançar uma taxa média de retenção de placa de 22,4%, o que significa que proporciona uma limpeza igual ou superior à escovação convencional. E também atende a padrões considerados como uma boa higiene bucal.

Atualmente, uma g.eN pode ser adquirida no Japão por 36.520 Ienes japoneses (equivalente a 1.261 reais). No entanto, ainda existem poucos produtos. Os desenvolvedores do produto iniciaram uma campanha de arrecadação para que possam produzir novas escovas robotizadas para serem comercializadas.

Veja também