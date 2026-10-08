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INCÊNDIO NA UFPE

Prejuízo causado por incêndio em prédio da UFPE pode chegar a R$ 100 milhões, diz reitor

De acordo com reitor da UFPE, Alfrego Gomes, quase todos os equipamentos foram perdidos

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Incêndio de grandes proporções na UFPEIncêndio de grandes proporções na UFPE - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) ainda apura a possível origem do incêndio de grandes proporções que atingiu o prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), localizado na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, nesta quarta-feira (7). 

 “Funcionavam vários laboratórios no primeiro andar do prédio, ligados a fármacos, informática e computação. Perdemos completamente todos os equipamentos, estimados em aproximadamente R$ 100 milhões”, explicou o reitor da UFPE, Alfredo Gomes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ainda de acordo com o reitor, o prejuízo também foi científico. “Havia muitas informações aqui, sobretudo de pesquisa, dados que estavam guardados, vinculados até as dissertações”, apontou.

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“Amanhã, nossas equipes ligadas à Superintendência de Infraestrutura, junto com o pessoal da Segurança do Trabalho, vão fazer uma investigação mais detalhada para descobrir a origem do incêndio que afetou a nossa universidade”, disse Alfredo Gomes. 

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBM-PE) enviou cinco viaturas até o local. Segundo o Major Calado, supervisor de operações do Corpo de Bombeiros, não há vítimas.

Nota da UFPE
Em nota divulgada à imprensa, a Universidade Federal de Pernambuco lamentou profundamente o ocorrido, "especialmente em relação às pesquisas afetadas".

A instituição também afirmou que, posteriormente, vai avaliar a situação e os danos causados.

"A UFPE presta solidariedade a todos os pesquisadores, docentes e estudantes que trabalhavam no local", afirmou a universidade na nota.

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