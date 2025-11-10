A- A+

LEVANTAMENTO Prejuízos em Rio Bonito do Iguaçu passam de R$ 114 milhões após tornado no Paraná Fenômeno destruiu 1,5 mil casas e afetou mais de 80% da população do município; governo anuncia reconstrução de moradias e pacote emergencial de R$ 120 milhões

Os prejuízos provocados pelo tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, no último fim de semana, já superam R$ 114,5 milhões, segundo levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) com base em dados da Defesa Civil.

O fenômeno destruiu ou danificou cerca de 1.500 casas e afetou mais de 80% dos 13,6 mil habitantes do município.

Em meio à tragédia, que deixou sete mortos e centenas de feridos, o governo estadual anunciou um pacote emergencial de reconstrução que inclui a construção de 320 casas em até 90 dias e o pagamento de auxílios de até R$ 50 mil para famílias que precisarão reformar suas residências.

Os investimentos totais podem chegar a R$ 120 milhões.

As moradias foram anunciadas pelo governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), e terão cerca de 45 metros quadrados, em um investimento previsto de até R$ 70 milhões. A medida ocorre em paralelo ao projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa estadual, neste domingo, para destinar R$ 50 milhões do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap) do Paraná aos cidadãos que precisam reformar suas casas, de acordo com as respectivas necessidades.

— A prioridade neste momento é atender as famílias de baixa renda que, em grande maioria, tinham casas de madeira, que foram completamente destruídas. Essas 320 casas serão dadas pelo governo. Conforme a renda de outras famílias, elas serão incorporadas ao programa Casa Fácil, em que nós damos a entrada e as pessoas assumem parcelas de R$ 400, R$ 500 por mês — explicou o governador.

Ratinho Jr. também afirmou que a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) já está em contato com as mesmas empresas de construção civil do programa Casa Fácil. Segundo o governo, serão priorizadas as empresas que trabalham substituindo o “tijolo por tijolo” pela instalação de paredes prontas para instalação, já com portas, esquadrias e sistemas elétricos e hidráulicos.

— Nós temos um valor de referência por metro quadrado no programa Casa Fácil e vamos definir um preço específico para essas construções. Ainda nesta semana será aberto o chamamento público das empresas interessadas, com prioridade para aquelas que apresentarem o menor prazo de entrega — afirmou Jorge Lange, presidente da Cohapar.

Mesmo com o sistema de abastecimento já normalizado na cidade, os moradores de Rio Bonito do Iguaçu também ficarão isentos da cobrança da conta de água, e irão pagar o valor simbólico de R$ 1 pelo próximos três meses. Cerca de 50% da energia também já foi reestabelecida. Sobre as doações, as principais necessidades informadas pelo governo, até o momento, são materiais de construção como rufos, calhas, telhas, pregos, parafusos e "tudo o que possa servir" na reforma dos imóveis.

Os ventos do tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu ficaram entre entre 300 km/h e 330 km/h, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Com isso, o fenômeno chegou à categoria F3 da Escala Fujita, que mede a intensidade dos tornados.

Auxílio de até R$ 50 mil

A lei sancionada ontem alterou o Fecap, que permitia apenas o repasse fundo a fundo entre o estado e os municípios, para destinar até R$ 50 mil diretamente para cada família que precisará reformar sua residência. De acordo com o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, esse auxílio faz parte dos R$ 50 milhões do Fecap que o governo paranaense irá destinar para ajudar na reconstrução da cidade.

— Para que tenham acesso a esse programa, nesta semana o governo fará um grande mutirão para refazer as identidades das pessoas que a perderam durante essa tragédia. Com o cadastro, será feita uma avaliação do imóvel danificado para viabilizar o recurso por família afetada — explicou o secretário, em coletiva concedida no domingo.

Em visita a Rio Bonito do Iguaçu no sábado, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, falou sobre as ações do governo federal para auxiliar as vítimas do desastre. Segundo a ministra, uma das possibilidades é a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que já conta com a opção "Saque Calamidade", e permite sacar parte do fundo caso o beneficiário more em município atingido por desastre natural.

— Estamos tomando providências em relação ao FGTS, à liberação do Fundo de Garantia. Conversei com o presidente da Caixa antes de vir para cá — destacou Gleisi.

Calamidade pública

Após o tornado, o governador Ratinho Jr. decretou estado de calamidade pública na cidade de Rio Bonito do Iguaçu. O governo informou que 835 pessoas ficaram feridas, ao menos mil ficaram desalojadas e 14,6 mil pessoas foram afetadas diretamente. Até o começo desta tarde, ainda há 22 vítimas internadas, nenhuma em estado grave.

O decreto de calamidade pública é uma medida que permite que o governo estadual adote procedimentos emergenciais, como a dispensa de licitações e a mobilização imediata de recursos. O município passa a poder solicitar apoio da União e do Fundo Estadual de Calamidade Pública, além de firmar convênios emergenciais para reconstrução.

Durante a tarde de sábado, Gleisi também afirmou que o governo federal reconheceu de imediato a situação de calamidade pública nas cidades paranaenses, e irá "juntar forças para ajudar o Paraná, desde a reconstrução mais imediata, alimentação e itens de higiene pessoal, até o planejamento para a reconstrução da cidade".

"A missão é levar apoio do governo do Brasil às vítimas do tornado que atingiu cidades na região, com socorro e ajuda humanitária, além de iniciar os procedimentos para auxiliar na reconstrução, em coordenação das prefeituras com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. O presidente Lula determinou que todo o apoio seja levado à população paranaense", destacou a ministra nas redes sociais.

Atualização

A Secretaria da Saúde da cidade informou, no começo da tarde desta segunda-feira (10), que 21 pessoas seguem internadas nos hospitais da região em função do evento climático. Dos internamentos, 13 estão em Guarapuava: 6 no Hospital São Vicente de Paulo e 7 no Hospital Santa Tereza. Outros 5 pacientes estão em Laranjeiras do Sul: 2 no Hospital São Lucas e 3 no Instituto São José. No Hospital Universitário de Cascavel permanecem 3 pessoas.

Os atendimentos hospitalares continuam sendo realizados com o apoio dos insumos e medicamentos enviados pela Sesa no fim de semana, em operação coordenada pelo Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e pelo Centro de Operações de Medicamentos e Produtos (Comp), que garantiram o abastecimento emergencial das unidades de saúde.

A Sesa registrou 835 atendimentos e seis óbitos: 5 vítimas de Rio Bonito do Iguaçu e 1 de Guarapuava. Em Laranjeiras do Sul, foram 143 atendimentos na UBS Dr. Felipe de Sio, 138 no Hospital São Lucas, 455 no Instituto São José, 18 na Faculdade Campo Real e 81 registros de atendimento pelo Samu.

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou, às 15h40, que a recomposição do fornecimento de energia elétrica aos moradores de Rio Bonito do Iguaçu está perto de 70%. O posto de atendimento da companhia está instalado ao lado da base do comando da Defesa Civil, anexo ao posto de combustível Amigão. O funcionamento é das 8h às 12h, e das 13h às 18h.

A unidade é preparada para receber solicitações de serviços e também para realizar o cadastro de moradores no auxílio-calamidade, que suspende ações de cobrança por um período de três meses e dá maior flexibilidade em casos de necessidade de parcelamento dos débitos.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seed-PR) e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), informou que está atuando para reconstruir as escolas afetadas pelo tornado e garantir a retomada segura das aulas. Por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), o governo ainda anunciou, em solenidade no Palácio das Araucárias, o repasse de mais R$ 44,4 milhões para a construção de 37 novos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) em diversos municípios do Estado. Ao todo, serão construídos mais 33 novas unidades de CRAS e quatro unidades de CREAS.

IAT envia equipamentos e servidores para ajudar na reconstrução

O Instituto Água e Terra (IAT) enviou dois caminhões projetados para perfuração de poços artesianos para ajudar na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu. Os veículos, entregues pelo Governo do Estado no dia 30 de outubro, estão auxiliando na remoção de entulhos de estruturas danificadas pela ocorrência climática, que afetou cerca de 90% das residências e prédios comerciais do município O IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Paraná (Sedest).

