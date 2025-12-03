A- A+

EDUCAÇÃO Olimpíada de Matemática do Recife premia estudantes vencedores nesta quarta-feira (3) Os estudantes com maiores notas na segunda fase serão premiados com uma viagem internacional para a Disney e a Nasa, nos Estados Unidos, e para o Beach Park, em Fortaleza

A Secretaria Municipal de Educação do Recife realiza na Escola de Formação de Educadores do Recife Professores Paulo Freire, nesta quarta-feira (3), a partir das 16h, a premiação da Olimpíada de Matemática do Recife (OMR).

A olimpíada é destinada aos estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental das escolas da rede municipal. A iniciativa, criada para estimular o gosto pela Matemática e identificar talentos na área, chega à sua terceira edição em 2025, contando com a participação de mais de 12 mil estudantes.

Na competição, os estudantes participam divididos em duas categorias: categoria 1, composta por estudantes do 6º e 7º ano, e categoria 2, formada por estudantes do 8º e 9º ano. Na primeira fase, todos os estudantes realizam a prova; na segunda fase, participam apenas os primeiros colocados de cada escola, em cada categoria.

Os estudantes premiados da primeira fase receberão medalhas de ouro, prato e bronze de acordo com seu desempenho em cada unidade escolar.

Já na segunda fase, os estudantes que obtiverem as três maiores notas de cada categoria serão premiados com uma viagem internacional para a Disney e a Nasa, nos Estados Unidos.

Os estudantes classificados entre o 4º e o 6º lugar de cada categoria serão contemplados com uma viagem para Fortaleza, incluindo visita ao Beach Park.

Os professores de Matemática também serão reconhecidos. Dois professores serão agraciados com a viagem para os Estados Unidos, correspondendo aos estudantes que conquistarem o primeiro lugar na segunda fase em cada categoria.

Da mesma forma, dois professores serão premiados com a viagem para Fortaleza, referente aos estudantes que alcançarem a 4ª colocação na segunda fase em cada categoria. Além disso, a premiação contempla gestores escolares.

O gestor da escola com o maior Índice de Desempenho na OMR será premiado com a viagem internacional, sendo permitida a substituição pelo vice-gestor ou coordenador pedagógico, caso necessário. Já o gestor da escola com o segundo maior índice, será contemplado com a viagem para Fortaleza, com a mesma possibilidade de substituição.

