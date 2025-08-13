Qua, 13 de Agosto

Premiê britânico diz haver possibilidade "viável" de cessar-fogo na Ucrânia graças a Trump

Europeus temem que Trump e Putin negociem uma troca de territórios entre Rússia e Ucrânia para encerrar o conflito entre os dois vizinhos

Primeiro Ministro Britânico, Keir Starmer, afirmou que as negociações estão em um "momento crucial"Primeiro Ministro Britânico, Keir Starmer, afirmou que as negociações estão em um "momento crucial" - Foto: Carl Court / POOL / AFP

A intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim ao conflito da Ucrânia cria uma oportunidade "viável" de cessar-fogo, afirmou, nesta quarta-feira (13), o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, às vésperas do encontro, na sexta-feira, entre o mandatário americano e seu contraparte russo, Vladimir Putin, no Alasca.

"Durante os três anos e alguns meses de duração deste conflito, nunca estivemos próximos de uma solução real para alcançar um cessar-fogo. E agora sim, temos essa oportunidade, graças ao trabalho realizado pelo presidente Trump", declarou Starmer durante uma videoconferência com outros líderes europeus, a chamada “Coalizão dos Dispostos”.

Participaram da videoconferência o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, da Alemanha, e o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, que está de férias no Reino Unido.

Em sua intervenção, Starmer, que afirmou que as negociações estão em um "momento crucial", qualificou a cúpula de sexta-feira no Alasca entre Trump e Putin como "extremamente importante".

Os europeus temem que Trump e Putin negociem uma troca de territórios entre Rússia e Ucrânia para encerrar o conflito entre os dois vizinhos.

"As fronteiras internacionais não podem, nem devem ser alteradas pela força, e novamente, esse é um princípio vigente há muito tempo neste grupo", disse Starmer.

Segundo o premiê, é preciso “combinar uma diplomacia ativa por um lado, com apoio militar à Ucrânia e pressão sobre a Rússia. Não pode haver negociações sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, e esse tem sido um princípio vigente há muito tempo neste grupo".

A Rússia exige que a Ucrânia ceda a ela quatro regiões parcialmente ocupadas desde 2022 (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson), além da Crimeia, anexada em 2014, e que renuncie aos fornecimentos de armas ocidentais e à adesão à Otan.

Kiev considera essas exigências inaceitáveis e quer a retirada das tropas russas de seu território e garantias de segurança ocidentais, como o fornecimento de armas e o envio de um contingente europeu, ao que Moscou se opõe.

