Premiê britânico é enganado por alguém que se fez passar por colaboradora de Trump
Chefe de governo britânico enviou "várias mensagens" através de um canal de comunicação não especificado para uma pessoa que acreditava ser Susie Wiles
O novo primeiro-ministro britânico, o trabalhista Andy Burnham, trocou mensagens com uma pessoa que se fez passar por Susie Wiles, chefe do gabinete da Casa Branca, noticiaram vários veículos de imprensa nesta segunda-feira (17).
Segundo o site americano Politico, que revelou o caso citando fontes anônimas, o chefe de governo britânico enviou "várias mensagens" através de um canal de comunicação não especificado para uma pessoa que acreditava ser Susie Wiles, antes de considerar o contato suspeito.
O caso foi considerado suficientemente preocupante para que a embaixada britânica em Washington o abordasse com a Casa Branca, segundo duas fontes citadas pelo Politico.
"Não fazemos comentários sobre questões relacionadas com a segurança nacional", limitou-se a declarar um porta-voz do primeiro-ministro britânico, sem desmentir que estes intercâmbios tenham ocorrido.
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Em maio de 2025, o The Wall Street Journal e a BBC tinham revelado que o FBI abriu uma investigação sobre as tentativas de piratear o telefone de Wiles.
Burnham não é a primeira personalidade política britânica de alto nível vítima deste tipo de fraude.
Em 2024, o governo britânico publicou o vídeo de um telefonema durante o qual o então ministro das Relações Exteriores, David Cameron, foi enganado por uma pessoa que se fez passar pelo ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko.
O Foreign Office explicou na ocasião que tinha divulgado o incidente para frustrar qualquer tentativa dos autores da operação de manipular as imagens, os quais considerou "claramente russos".