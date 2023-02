Premiê britânico viaja para Irlanda do Norte ante possível acordo

A- A+

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, reúne-se nesta sexta-feira (17) com líderes políticos da Irlanda do Norte antes da iminência, segundo veículos da imprensa local, de que Londres e Bruxelas cheguem a um acordo sobre o polêmico protocolo pós-Brexit para esta nação do Reino Unido.

Sunak e seu ministro para a Irlanda do Norte, Chris Heaton-Harris, tiveram reuniões com autoridades norte-irlandesas perto de Belfast.

Alguns jornais britânicos afirmam que o primeiro-ministro poderá anunciar na terça-feira (21), no Parlamento de Londres, um acordo com a União Europeia (UE) sobre esta complexa questão que tensiona as relações com Bruxelas desde o Brexit e que provoca um impasse político na Irlanda do Norte há quase um ano.

Negociado e assinado ao mesmo tempo que o acordo de saída do Reino Unido da UE, o protocolo da Irlanda do Norte mantém essa região dentro do mercado único europeu.

Seu objetivo é impedir o restabelecimento de uma fronteira física com a vizinha República da Irlanda, país-membro da UE, algo que poderia ameaçar a frágil paz conquistada em 1998 por ser considerada inaceitável para os republicanos norte-irlandeses.

Em troca, impõe controles alfandegários sobre as mercadorias que chegam a esta região procedente do restante do Reino Unido. Os unionistas da Irlanda do Norte denunciam essa situação como uma ameaça ao seu lugar no país.

Devido a essas tensões, o protocolo está sendo renegociado entre Londres e Bruxelas.

