A- A+

Europa Premiê da Espanha fala com Sheinbaum e agenda encontro com Lula em Madri a 2 semanas da eleição Sobre a visita de Lula, a Presidência espanhola informou que o líder brasileiro deve chegar a Madri na segunda-feira (16) para tratar de temas bilaterais e coordenar iniciativas globais

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, conversou na quinta-feira, 12, com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e anunciou que pretende receber na segunda-feira (16) em Madri, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a Presidência espanhola. Os contatos com Brasil e México - descritos como os aliados mais firmes de Madri na América Latina - ocorrem às vésperas de eleições gerais tensas na Espanha, marcadas para 29 de novembro, em um momento em que Sánchez chega enfraquecido e sob forte oposição, buscando ampliar apoios.

Sheinbaum afirmou em publicação no X que Espanha e México são parceiros econômicos, políticos e diplomáticos, e disse que ambos compartilham uma "voz progressista" em defesa da democracia e da prosperidade social. A presidente acrescentou que a ligação foi programada porque não conseguiu viajar à Espanha para a Cúpula Ibero-Americana realizada neste mês.

En videollamada con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, reafirmamos que la relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración. Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social. Conversamos sobre los lazos históricos que unen a nuestros pueblos y el proyecto conjunto "México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar". Acordamos colaborar de manera cercana para celebrar 50 años del restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, que se realizará el próximo año. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 12, 2026

Sobre a visita de Lula, a Presidência espanhola informou que o líder brasileiro deve chegar a Madri na segunda-feira (16) para tratar de temas bilaterais e coordenar iniciativas globais.

A visita ocorrerá três semanas após a reeleição de Lula, que interrompeu uma sequência de sete vitórias presidenciais conservadoras consecutivas na América Latina em 18 meses. O governo brasileiro não comentou oficialmente a agenda.

Após a vitória eleitoral, Lula participou da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), na Turquia, e que viajou na quinta para as Filipinas para participar no fim de semana da reunião de líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Sánchez e Lula já haviam demonstrado apoio mútuo ao participar, em abril, de um encontro de líderes progressistas em Barcelona, que buscava coordenação diante da nova conjuntura geopolítica atribuída ao governo dos EUA sob Donald Trump e seus aliados.

No caso mexicano, a aproximação recente marcou um processo de normalização das relações políticas após anos de atritos iniciados quando o ex-presidente Andrés Manuel López Obrador pediu que o rei Felipe VI pedisse desculpas por abusos durante a conquista do México.

Esse período de distanciamento teria sido encerrado em junho, quando Felipe VI visitou o país durante a Copa do Mundo de futebol e se reuniu com Sheinbaum. Fonte: Associated Press.



Veja também