Seg, 17 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda17/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INTERNACIONAL

Premiê da Polônia denuncia 'sabotagem' de ferrovia que liga seu país à Ucrânia

Explosão ocorreu na ferrovia que liga Varsóvia à cidade polonesa de Lublin e se conecta a uma linha que atende a Ucrânia,

Reportar Erro
Carro da polícia perto dos trilhos que foram danificados por uma explosão na linha férrea em Mika, perto de Garwolin, no centro da PolôniaCarro da polícia perto dos trilhos que foram danificados por uma explosão na linha férrea em Mika, perto de Garwolin, no centro da Polônia - Foto: Wojtek Radwanski/AFP

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, denunciou, nesta segunda-feira (17), um "ato de sabotagem sem precedentes" após a explosão que danificou uma linha ferroviária crucial para a entrega de ajuda à Ucrânia.

"Explodir uma via férrea (...) é um ato de sabotagem sem precedentes que atenta contra a segurança do Estado polonês e de seus cidadãos", escreveu Donald Tusk no X, após visitar, nesta segunda, o local do incidente em Mika, 100 km a sudeste de Varsóvia.

A explosão ocorreu na ferrovia que liga Varsóvia à cidade polonesa de Lublin e se conecta a uma linha que atende a Ucrânia, país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022.

Utilizada diariamente por 115 trens diferentes, "essa rota também é de vital importância para o envio de ajuda à Ucrânia", acrescentou o premiê, após a visita ao local do incidente.

O ministro do Interior polonês, Maciej Kierwinski, declarou à imprensa que a explosão foi provocada por meio de um cabo, do qual foi encontrado um fragmento no local dos fatos.

Segundo o primeiro-ministro, os danos "provavelmente tinham como objetivo descarrilar um trem". Um acidente foi evitado graças ao fato de que o maquinista alertou os serviços especializados sobre "anormalidades na infraestrutura ferroviária" antes de parar o trem.

Leia também

• África do Sul denuncia "intenção" de Israel de expulsar palestinos de Gaza

• Em referendo, Equador rejeita instalar bases militares estrangeiras

• Alemanha suspenderá restrições à exportação de armas a Israel

Ninguém ficou ferido no incidente. Tusk também informou sobre outro incidente ocorrido na mesma linha, no qual as janelas de um vagão foram quebradas, muito provavelmente devido a um trilho danificado.

A polícia e os serviços especiais iniciaram imediatamente uma investigação. "Vamos capturar os autores, não importa quem seja seu patrocinador", afirmou o primeiro-ministro.

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, a Polônia, membro da Otan e da UE, diz ter sido alvo de tentativas de sabotagem supostamente orquestradas pela Rússia.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, declarou, nesta segunda-feira, em Bruxelas, que a Aliança continuava "em contato próximo com as autoridades polonesas", e que aguardava os resultados de uma investigação iniciada imediatamente pelos serviços poloneses.

O chefe da diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, expressou, por sua vez, sua "solidariedade com a amiga Polônia" e a Ucrânia prometeu ajudar com a investigação em andamento, "se necessário".

Segundo ele, poderia se tratar de "outro ataque híbrido da Rússia para pôr à prova as reações".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter