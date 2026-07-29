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Conflito

Premiê do Iraque convoca reunião emergencial após ataques conjunto dos EUA e da Arábia Saudita

Decisão foi tomada após a ofensiva conjunta dos dois países contra alvos relacionados a grupos que apoiam o Irã no país

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O primeiro-ministro e comandante-em-chefe das Forças Armadas do Iraque, Ali Faleh Al-Zaidi, convoca reunião emergencial após ataques conjunto dos EUA e da Arábia SauditaO primeiro-ministro e comandante-em-chefe das Forças Armadas do Iraque, Ali Faleh Al-Zaidi, convoca reunião emergencial após ataques conjunto dos EUA e da Arábia Saudita - Foto: AFP/Divulgação

O primeiro-ministro e comandante-em-chefe das Forças Armadas do Iraque, Ali Faleh Al-Zaidi, ordenou a realização de uma reunião de emergência do Conselho Ministerial de Segurança Nacional nesta quarta-feira, 29. A decisão foi tomada após a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e da Arábia Saudita contra alvos relacionados a grupos que apoiam o Irã no país.

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