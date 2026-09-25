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Organização das Nações Unidas

Premiê do Iraque diz na ONU que país investirá no petróleo e combaterá milícias ligadas ao Irã

Ele também afirmou que planeja desenvolver "linhas e corredores de energia ligando o Iraque, a Turquia, a Jordânia e a Síria"

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O primeiro-ministro do Iraque, Ali Falih Al-Zaidi, discursa durante a 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) na sede da ONU em 25 de setembro de 2026O primeiro-ministro do Iraque, Ali Falih Al-Zaidi, discursa durante a 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) na sede da ONU em 25 de setembro de 2026 - Foto: Ryan Murphy/Getty Images North America/Via AFP

O primeiro-ministro do Iraque, Ali Falih Al-Zaidi, disse nesta sexta-feira, 25, que o país está adotando um programa "ambicioso" para aumentar a produção de petróleo e capacidade de refino, ao mesmo tempo em que busca desenvolver campos de gás e melhorar as indústrias petroquímicas.

"Com o fim da missão da coalizão internacional no Iraque, estamos levando nossa relação com nossos parceiros estratégicos para uma nova fase, passando da cooperação militar para a cooperação econômica e de desenvolvimento, a serviço de nossos interesses comuns", disse Al-Zaidi em seu discurso na Assembleia Geral da ONU.

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Ele também afirmou que planeja desenvolver "linhas e corredores de energia ligando o Iraque, a Turquia, a Jordânia e a Síria", enquanto o Iraque enfrenta pressão para migrar de corredores marítimos de comércio na esteira da guerra com o Irã.

O primeiro-ministro também prometeu recentemente dissolver, até junho de 2027, milícias alinhadas ao Irã no país. "O Iraque aspira exercer sua influência e ter impacto como uma potência econômica efetiva na região, e como uma ponte para o diálogo e a cooperação entre os povos da região", disse ele.

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