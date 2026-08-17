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MUNDO Premiê do Iraque diz que não pode confiar em Ormuz como única rota para exportação de petróleo Mais cedo, dois oficiais de alto escalão do Iraque foram alvejados em ataques lançados da região da fronteira com o Irã

O primeiro-ministro do Iraque, Ali al-Zaidi, afirmou que o país está entre aqueles que mais sofrerão com o fechamento do Estreito de Ormuz e, por isso, não pode depender da rota marítima como a única para suas exportações de petróleo. "Bagdá não pode permanecer refém de um único corredor", disse ele, segundo a ISNA.

Os comentários acontecem em meio a persistência de tensões no Oriente Médio. Mais cedo, dois oficiais de alto escalão do Iraque foram alvejados em ataques lançados da região da fronteira com o Irã.



Um drone foi disparado no escritório de Masrour Barzani, primeiro-ministro da região curda semi-autônoma do norte do Iraque, e o outro teve como alvo a casa de um alto funcionário regional de inteligência, disse o serviço de contraterrorismo iraquiano.



Não houve vítimas ou reivindicação imediata de responsabilidade.

Teerã nega qualquer envolvimento com a ofensiva. Uma autoridade iraniana de alto escalão disse à ISNA que o incidente é "outro exemplo de falsa bandeira vermelha". "Operações do Irã serão oficialmente e explicitamente anunciadas", disse.

Em ligação com sua contraparte iraquiana, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, enfatizou que não há qualquer informação confirmando que os ataques vieram de território iraniano.

Desde o início da guerra entre os EUA e o Irã, os iranianos e grupos militantes iraquianos apoiados por Teerã têm lançado ataques regulares a instalações militares e diplomáticas dos EUA no Iraque e a bases de grupos dissidentes curdos iranianos exilados, mas o ataque direto de segunda-feira a prédios do governo regional foi incomum.

Barzani no X chamou o ataque de "uma escalada perigosa e uma ameaça direta à segurança e estabilidade da Região do Curdistão "

As forças dos EUA, atualmente estacionadas na região curda do Iraque, começaram a se retirar antes do prazo de 30 de setembro acordado entre Washington e Bagdá para encerrar a presença militar americana no país.

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